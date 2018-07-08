〈南部〉全台唯一鹽沙奇幻樂園 火龍鹽雕亮相

2018-07-08

9至15日來打卡 兌換紀念品

〔記者楊金城／七股報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦2018台南一見雙雕藝術季，七月十五日開幕，其中七股鹽山的「鹽沙奇幻樂園」，全台首創結合鹽雕、花燈、沙雕、壁畫手法十分吸睛，昨天先亮相，七月九日至十五日遊客到鹽沙樂園打卡，就能在鹽山遊客中心兌換紀念品一份。

鹽沙樂園中最大一件鹽雕，運用二百五十公噸鹽，打造高五米、長十八米、寬十二米的「鹽城火龍入侵」鹽雕作品，結合花燈呈現。

最大一件沙雕是「時光列車」，以實體小火車拉著由一百噸沙子製作的一．八米高、二米寬、廿四米長的「時光列車」從北門井仔腳鹽田壁畫中飛奔出來，列車上有喔熊組長、貓、狗、黑面琵鷺、草鴞等卡通造型沙雕，十分可愛，創造出立體視覺效果，遊客不但能與鹽雕、沙雕作品互動，還能與虛擬夢幻歡樂場景取景。

藝術季15日登場 雙雕看個夠

雲管處處長徐振能、立委葉宜津、市府觀光旅遊局局長王時思、台鹽公司副總經理陳世輝、七股區長莊名豪等人，一起以魔法棒點亮鹽沙樂園，象徵揭幕，馬上吸引遊客開心拍照留念。徐振能表示，今年一見雙雕藝術季在七股鹽山內打造「鹽沙奇幻樂園」，創下鹽雕結合花燈、沙雕融入壁畫、鹽雕沙雕雙雕藝術同時看的新創意，從將軍馬沙溝載運二百噸沙子、台鹽提供二百八十噸鹽，讓藝術家創作了鹽城火龍入侵、踢進鹽山、時空列車、海之女神、如魚得水等作品，很有看頭。

台南一見雙雕藝術季，七月十五日將在七股鹽山、台灣鹽博物館、將軍馬沙溝3D彩繪村同步登場。