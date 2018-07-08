〈南部〉一日農夫結緣 高峰會日代表再度走訪

2018-07-08

〔記者蔡清華／高雄報導〕出席台日交流高峰會的日籍代表加藤秀彥，三年前與「高雄一日農夫」結緣，年年飛來高雄體驗農村文化，這次特別趁著會期空檔，帶著日本友人走訪高雄農村，感受高雄溫暖記憶。

日本名古屋日台青年交流協會會長加藤秀彥，因日本旅展與高雄一日農夫結緣，與加藤同行的灣生由井說，自己是在高雄出生長大，一直到日治時期結束，才隨著父母回到日本，這麼多年來，對高雄農村一直有份想念，吃到高雄的芒果與鳳梨，一入口就備感親切，直呼這就是記憶中的味道。

加藤先生曾參加旗山糖廠社區的農村小旅行，看到社區利用廢棄的香蕉纖維，經由揉捏成韌性極強的細絲，並加以發展成多項用品，既可協助社區回收廢棄農作，也能創造社區經濟價值，回到日本後，即積極宣傳在高雄農村小旅行的所見所聞，並特別介紹高雄農村對循環經濟的努力。

加藤帶著日本友人體驗一日農夫的芒果盛宴，親手採摘芒果，並製作成芒果青與果醬伴手禮，帶回日本與親友一同分享，另於旗山天鵝堡莊園享用當季限定的芒果料理。

另外，出席高峰會的日本那霸市議員一行八人，六日由高雄市環保局蔡孟裕局長陪同參訪公共腳踏車（City Bike），對高雄市建立City Bike的前瞻性與系統穩定性大表讚賞。