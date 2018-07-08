〈南部〉日議會323位VIP貴賓 齊聚高雄

2018-07-08

〔記者葛祐豪、王榮祥／高雄報導〕日本地方議會ＶＩＰ等級貴賓首次齊聚高雄，從四國到北海道都有，在十二位議長、五位副議長帶領下，共有三二三位議員出席第四屆台日交流高峰會，盛況空前，這項由高雄市議會締造的空前紀錄，短期內恐難再被打破。

此次跨海來台參與盛會的日本地方議會，包含都、道、府、縣等議會，分別來自四國、九州、近畿、關東、中部、北陸、北海道等地。

高市議會統計，東京都議會、大阪市議會、大阪府議會、橫濱市議會、熊本市議會、和歌山市議會及山梨縣議會等重要城市議會及姊妹議會全部到齊；另外，值得注意的是，指標性的東京都議會派出十五人團體來到高雄。

其他出席的還有金澤市議會、大分縣議會、北海道議會、札幌市議會、館山市議會、加賀市議會、松本市議會、有田市議會、那霸市議會、佐賀縣議會、內灘町議會、水上町議會、目黑區議會、靜岡縣小山町議會、八王子市議會、名古屋市議會、福岡縣議會、神戶市議會、佐賀縣議會、三重縣議會、板橋區議會、群馬縣議會、高松市議會、岡山市議會、富山市議會、德島市議會、山形市議會、魚津市議會、群馬市議會等地方議員。

許多議員都是第一次來到高雄，對這座城市的熱情留下深刻印象，稱讚「高雄是座進步的城市」。

台灣地方議會在康裕成號召下，出席情形也不遑多讓，共有二十二個議會、一一八位議員出席高峰會，除地主高雄市議會，台北市、新北市、桃園市、台中市及台南市等其他五都議會全部出席。