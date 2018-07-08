〈南部〉三仙台夜未眠 熱氣球光雕迎曙光

2018-07-08

還有6場次熱氣球光雕音樂會

〔記者張存薇／台東報導〕絕美海景搭配繽紛造型熱氣球，台灣國際熱氣球嘉年華昨天清晨移師台東縣成功鎮三仙台舉行，數千位民眾幾乎夜未眠，與五顆熱氣球一同迎接最美麗的三仙台曙光，縣府交通及觀光旅遊處表示，接下來還有六場次熱氣球光雕音樂會，包括十四日晚間在志航基地、廿一日在池上大坡池等，場場風景不同、各具特色，都很有看頭。

5顆繽紛熱氣球 數千遊客超嗨

今年第二場次熱氣球光雕音樂會昨天清晨在三仙台海邊展開，數千位遊客擠爆沙灘，享受熱氣球與三仙台八拱橋、天光相應和的海洋之美，雖然雲層較厚、無法欣賞到日出，但斯洛伐克的布魯諾小丑造型球、英國與法國的貓頭鷹及貓頭鷹寶寶造型球、台灣的乳牛球、蠟筆球展現繽紛，搭配台東馬蘭複音青歌隊、來自新北市的非洲螃蟹手鼓團表演，夢幻般的表演讓民眾大呼過癮，也感受到台東熱氣球邁向國際的努力。

黃健庭指出，三仙台壯麗的景色、又是台灣本島元旦第一道曙光升起之處，本來就吸引不少民眾，第二年舉辦曙光光雕音樂會，也希望能帶動東海岸的觀光熱潮。

交觀處指出，除了每天清晨、傍晚在鹿野高台的熱氣球繫留活動，接下來還將有六場次光雕音樂會，包括十四日晚間七點台東市志航基地、 廿一日晚間七點池上大坡池、 廿八日晚間七點在台東大學校本部圖資館、 八月四日清晨四點卅分在太麻里曙光園區、十一日晚間七點在知本溫泉、十三日晚間七點在鹿野高台閉幕晚會等，歡迎民眾熱情參與。