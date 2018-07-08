〈南部〉500億大禮 賴揆：強化屏東交通醫療

2018-07-08

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕行政院長賴清德昨天視察國道三號屏東交流道工程進度時表示，行政院將在屏東投入超過五百億元進行交通及醫療建設，縮短南北差距，協助縣府將屏東打造為台灣「高科技農業產業中心」。

高速公路局長趙興華向賴清德簡報時表示，斥資六億元於前年十月動工的屏東交流道，預計今年十月底完工，屆時從屏東市上國道將更便捷，也可改善國三九如交流道壅塞問題，強化屏東生活圈交通網路。

高屏第二條快速道路 總經費逾390億

公路總局長陳彥伯表示，即將進行環評的高屏第二條快速道路，起於高鐵路，經高雄市仁武區、大社區、大樹區及屏東縣九如鄉、屏東市、長治鄉至國道三號，全長廿三．三公里，沿線設六處交流道，總經費約三百九十億元，預計六年半可完工，屆時可節省屏東至高鐵站一半時間，並紓解台一線及台八八快速道路尖峰時段車流量。

高榮分院、恆春旅遊醫院建案 逾百億

賴清德表示，若加上即將在大武營區設立的高雄榮總屏東分院及恆春旅遊醫院醫療大樓等超過一百億元的興建案，行政院將在屏東投入約五百零六億元改善交通及醫療設備，他以實際行動支持屏東，希望能逐步解決台灣南北差距問題，讓屏東鄉親感受到屏東的進步。

屏東縣長潘孟安則提出「一捷、二鐵、三快速」交通路網需求，希望中央儘速核定高捷、高鐵南延屏東、潮州到枋寮鐵路電氣化、國道三號延伸到恆春及第二東西向快速道路終點延伸水門轉運站等，讓屏東人享有交通平權。

賴清德對於屏東縣自來水普及率僅五十一%，遠低於全國平均值九十四%，表達關切，指示水利署協助屏東縣在明年達成六十%以上的普及率，包括水源的開闢、建置淨水系統及鋪設管線等工程經費，都要協助自來水公司達成。