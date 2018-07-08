〈台北都會〉遭嗆大巨蛋不解約 柯︰槍斃也先審判

2018-07-08

選將游藝批話術 要向柯辯論挑戰

〔記者黃建豪、彭琬馨／台北報導〕公民監督國會聯盟昨舉辦感恩餐會，台北市長柯文哲受邀致詞時，卻遭社民黨松信區議員參選人、松菸護樹志工團成員游藝抗議，要求台北市政府儘快就大巨蛋與遠雄解約。柯文哲當場於台上反駁，「要槍斃罪大惡極的人，也要經過審判程序」。遠雄發言人楊舜欽指出，市府曾考慮解約卻沒有下文；國民黨市議員王欣儀也說，其實市府早心知肚明，解約已經不可行。

遠雄︰市府曾考慮解約卻沒下文

柯文哲昨一上台，游藝便高呼「（大巨蛋）ＢＯＴ契約一字不改就是妥協」。柯文哲立即回應，大巨蛋工程要先解決，才能去討論ＢＯＴ的權利義務，前總統李登輝對台灣歷史最大的貢獻，是讓台灣走上沒有辦法回頭的民主制度，在這種狀態下，碰到看到民主的亂象或民粹不喜歡的地方，只剩下咬緊牙關一條路，以更民主、更自由的方式來解決。因為台灣不可能像上海、新加坡，看不順眼就抓去槍斃，就算再怎麼樣不喜歡它，還是要走正常程序去解決。

但游藝事後批評，柯始終在用話術帶風向，下週三將赴台北市議會向柯遞辯論挑戰狀；他說，柯本末倒置，大巨蛋本身就是大違建，工程延宕且都審、環評都沒過，已明顯違約，市府應扣著違約狀況和遠雄解約，後續再透過訴訟等方式處理。若等到大巨蛋蓋完、營運，北市府才去檢討契約，不僅得花錢買回，還得賠償廠商的預期商業利益，那是好幾倍的錢，為什麼柯市府這麼天真。

事實上，北市府曾於二○一六年六月下達最後通牒，要求遠雄三個月內拿出大巨蛋的公安改善計畫，否則將解約；但通牒期滿前一天，卻傳出柯文哲派出心腹蔡壁如，疏通遠雄董事長趙藤雄簽下切結書，解約一事從此沒有下文，市府也因此遭藍綠議員批評已成「喬家大院」。

楊舜欽昨也表示，若要解約，遠雄能接受，契約中就有合意解約的合法程序，只是這以前就談過，雙方的律師、幕僚團隊接觸過三次後，市府就不了了之，沒再談下去。

議員︰市府心知肚明解約不可行

王欣儀指出，北市府當年曾找法律專家研議解約可能性，後來發現若要解約，遠雄得有重大疏失，市府才可能打贏官司，否則一旦對方訴願什麼的，還得支付高額賠償金；另一方面，大巨蛋本身是專利結構，光是要拆就不知道怎麼拆，因此解約這條路，其實市府心知肚明已不可行，只是礙於民代壓力或政治意識形態考量，不能把話說死，若可解約早就解了。