〈台北都會〉變裝博感情 姚文智接地氣搶票

2018-07-08

〔記者蔡亞樺、黃建豪、楊心慧／台北報導〕年底市長選戰開打，民進黨台北市長參選人姚文智，昨天一改西裝筆挺、演說座談的正經八百，在週末假日穿上輕鬆的潮Ｔ，不僅體驗溜滑梯與親子同樂，並暢談文化政策；晚間還大玩變裝秀、扮成「精靈」，跑行程「接地氣」，與民眾博感情。姚文智表示，將把各種活動融入選舉，未來會愈來愈有創意。

姚文智昨一整天馬不停蹄接連跑了數場活動性行程，第一場陪著自家議員參選人陳賢蔚出席「姚瑤同樂會—氣墊溜滑梯派對」，團隊發言人、立委吳思瑤也現身，現場不少爸媽帶著孩子玩樂，姚文智挑戰疊杯競技，場面充滿笑聲。

談文化政策 改變台北

姚文智不忘趁機向在場年輕父母闡述他所提的「第二胎國家養」政見，爭取選民的支持。隨後，姚文智趕往北市議員王世堅舉辦的「文化台北、藝術首都」音樂與藝文政治沙龍，談論台北的文化建設。

只見姚文智一反平常西裝筆挺模樣，昨穿著印有「Taiwan Taipei」的墨綠色Ｔ恤，搭配卡其褲、運動鞋，一身輕便。姚不改犀利言論，抨擊台北市長柯文哲的「改變台北、從文化開始」口號只是講講，他將漫畫國寶鄭問創作帶入國立故宮博物院舉辦展覽，因此，改變台北，應該從姚文智開始。

變身精靈哥哥 拉近距離

晚間七點，姚文智、台北市議員許淑華和兒童劇天團「如果兒童劇團」合作，於永春國小演出，不少人攜家帶眷前往看劇。姚文智扮成精靈，許淑華則演仙女，兩人一搭一唱，宣導愛護狗狗，姚文智打破以往的嚴肅，向小朋友們說：「大家好，我是精靈哥哥，是精靈哥哥，不是精靈狗狗哦！」他甚至拿著仙女棒與旁邊的小朋友互動。

姚文智表示，最不能省的就是孩子們的教育和文化，目前台北市在這部分做得不夠，未來若當市長，絕對會加強台北市的教育文化，讓孩子的夢想能完成。許淑華促成兒童劇進入校園，希望台北市長能夠像精靈般，讓所有孩子在兒童劇中看到他們的夢想。

許淑華指出，兒童劇可以傳達很多想法給孩子，這次的《流浪狗之歌》主要是拒絕暴力、尊重生命，社會才不會有暴力事件產生，過去姚文智很關心兒童劇推廣，這次才會邀請他參加活動。

姚文智表示，參與三場議員活動，每場特色都不一樣，他強調選舉形式本就可以非常豐富，民進黨市議員也都很有創意，把各種活動逐步融合進來，未來會愈來愈有創意。