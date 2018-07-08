〈台北都會〉《柯丁搶泛藍票》柯為藍軍站台 丁︰泛藍終將團結

2018-07-08

〔記者蕭婷方、黃建豪、蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲與國民黨市長參選人丁守中拚搶泛藍票，不僅昨同時出席兩場活動，柯參加親民黨議員參選人洪士奇關懷寵物活動，對外還不斷強調與親民黨主席宋楚瑜常見面，積極搶攻泛藍票源；丁守中昨與柯皆出席國際扶輪社舉辦的捐血活動，丁守中當場捲袖捐血更勝柯僅致詞推廣，丁受訪表示，他不擔心柯搶票，因為柯支持蔡英文總統參選二○二○總統大選，泛藍終將大團結。

柯文哲、丁守中昨皆出席國際扶輪社舉辦的捐血活動，丁守中約中午抵達，他當場捲袖捐血，過程中更保持微笑，直接以行動響應；柯則是在下午兩點時抵達致詞，但僅以言語鼓勵民眾捐血，並未有任何行動。

緊接著，柯丁又同時出現在台北市立天母棒球場舉行的中華職棒明星賽，柯文哲和中華職棒會長吳志揚受邀開球，丁守中也獲邀出席。柯、丁兩人在見面時僅簡單握手致意，並未多做交談、開賽前合照還相隔很遠；柯開球後，兩人在觀眾席被安排並肩而坐，但雙方零互動。

傳柯與議員合作 突圍藍綠夾殺

事實上，柯近期積極搶挖泛藍票源，先前即傳出親民黨市議員黃珊珊、林國成，結合無黨籍市議員陳政忠、李慶元及親民黨籍北市議員參選人洪士奇等人籌組「台北監督連線」，將與柯文哲合作突圍藍綠夾殺。

不過，據參與籌組的議員私下指出，由於柯在兩岸議題上「態度仍曖昧不明」，部分聯盟成員擔憂選民反感，還在頭疼「要與柯合作到什麼程度」，預計八月才會決定是否以「聯盟」名義與柯合作。聯盟籌組人、台北市議員陳政忠就表示，市長的支持度還是很高，現階段還是個別議員針對支持的市政議題與柯同台。

國民黨台北市議員徐弘庭分析，柯文哲操作議題能力強、聲量大，現行丁可增加對市政議題的評析，「與柯ＰＫ對市政議題的嫻熟度」，也能為選舉熱度加溫、拉抬藍營士氣，吸引中間、泛藍選民。

丁與藍營選將拍照 宣示大團結

丁守中昨受訪時強調，他覺得不必擔心，因為柯文哲表態支持總統蔡英文在二○二○年時繼續連任，但蔡若繼續當總統，台灣真的就會完蛋，因此「泛藍絕對會大團結」。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，台北市議會明開議，柯週二將赴議會進行施政報告，市黨部將與台北市議會國民黨團開會研商市政議題攻防，要以專業搶攻選票；丁也將與國民黨議員參選人拍大合照，宣示黨內團結氣氛。