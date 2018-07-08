〈台北都會〉賀陳旦讚淡蘭古道 新北：推朝聖之路

2018-07-08

〔記者翁聿煌／新北報導〕交通部長賀陳旦昨天由新北市府觀光旅遊局和「千里步道協會」人員陪同下，踏訪淡蘭古道中路泰平古厝、雙溪教會等，他盛讚古道極具歷史文化價值。市府觀旅局專門委員陳靜芳說，長距離步道旅行是國際旅遊的新趨勢，將發展淡蘭古道成為旅遊朝聖之路。

連結北台四縣市的淡蘭古道，日前獲行政院核定為「國家級綠道」的優先示範計畫。賀陳旦表示，淡蘭古道跟歷史有連結，提供民眾多元健康休閒的體驗。

陳靜芳說，長距離步道旅行是國際旅遊的新趨勢，例如「西班牙朝聖之路」、「日本熊野參詣道」、「香港麥理浩徑」和「美國阿帕拉契山徑」等。淡蘭百年山徑是清朝時期北部淡水廳到東部噶瑪蘭廳的路徑系統，承載先民遷徙、產業拓墾和聚落發展的人文足跡，橫跨新北、基隆、台北和宜蘭四縣市，多數山徑是登山健行者的愛好秘徑。

她指出，新北市從二○一三年起與「千里步道協會」著手規劃淡蘭山徑系統連結，進行步道整理維護，採「古道復舊、就地取材、生態透水」方式施工，引導社區民眾參與旅遊餐食和休憩服務，以豐富人文歷史、自然生態導覽解說體驗，吸引遊客到訪。

陳靜芳說，後續將整修步道、記錄故事，並設計路網識別系統，在今年底前完成步道定線，推出淡蘭古道北路長距離步道休閒體驗。