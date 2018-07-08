〈台北都會〉每週玩五天 暖暖親水季嗨到8月29日

2018-07-08

噴水遊戲 上下午各一場

〔記者林欣漢／基隆報導〕邁入第二年舉辦的基隆市「暖暖親水季」活動，昨天在暖暖親水公園清涼開幕，即日起至八月二十九日止，除了每週一、週五維護水質暫不開放，其它時間每天上午、下午各一場次。另有藝文、音樂及生態健行等系列活動，市長林右昌邀請民眾前來「涼一夏」，活動詳情可到暖暖區公所網站查詢。

「暖暖親水季」昨天開幕，在全場大小朋友的倒數聲中，林右昌和民代持水槍啟動噴水廣場設施，大小朋友湧入享受沁涼的水花並玩起水球大戰，非常熱鬧。

林右昌表示，暖暖地區有好山好水，親水公園將爭取城鄉風貌補助款，往吊橋及白公園的方向延伸擴大腹地，規劃闢設野餐區等，未來夏天不只戲水、親水還能野餐，並串接鄰近水岸逐步充實暖暖親水公園的遊憩機能。

噴水遊戲設施開放時間到八月二十九日止，兩個場次分別為上午十點至十一點半、下午四點到五點半，每週一、週五進行清潔維護及換水作業不開放；活動期間推廣減塑，不提供包裝飲用水，請民眾自備飲水並搭乘大眾運輸工具前來。

健行、晚會 邀客涼一夏

除了夏日親水活動，也有三場生態健行，分別是七月十五日在暖暖福興宮、二十一日在過港里民活動中心及八月十一日在親水公園辦理。為慶祝暖暖靈義郡成立一六○周年，暖暖老街發展協會在七月二十九日下午舉辦西秦王爺遶境，當晚在暖暖運動公園舉辦晚會，邀請澎恰恰、許效舜、苗可麗等人主持。