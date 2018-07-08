〈台北都會〉瓦上寫「壽」 2023人破金氏紀錄

2018-07-08

原紀錄 蒙古1260人締造

〔記者葉冠妤／新北報導〕二○二三人昨天齊聚新北市三芝區智成堂揮毫寫「壽」字，成功打破金氏世界紀錄，超越二○一六年蒙古的一二六○人書法筆會的紀錄，躍上世界第一。

三芝智成堂昨天慶祝開堂一一九週年及關聖帝君聖誕，舉辦「千人千壽復古揮毫暨書藝傳香」的書法比賽，多達二○二三人一起在紅瓦片上寫下「壽」字，場面壯觀。

2歲到94歲 都來揮毫

新北市副市長李四川也到場揮毫，許多民眾拿著自備的筆墨創作發揮，篆書、行書、草書、隸書、楷書皆有，家長也帶著小朋友參加，年紀最小的參與者蔡明諺才兩歲，最年長的是九十四歲的三芝在地人莊吳罕老奶奶，大家在桌上一筆一畫寫下專屬自己的「壽」字，共同締造金氏紀錄，活動現場猶如辦喜事、喜氣洋洋。

紅瓦鑲牆面 永久保存

當金氏世界紀錄官方人員宣布挑戰紀錄成功時，全場民眾歡聲雷動，紛紛拿起自己寫的壽字合照；工作人員說，這些壽字紅瓦將統一鑲在智成堂周邊的牆面，作為文創藝術並永久保存。

李四川推崇智成堂熱心公益貢獻地方，舉辦老人共餐、推廣社會教化、宣導忠孝節義等，是三芝區的信仰中心。民政局表示，不同於其他宮廟的關公神像是手持青龍偃月刀，智成堂主祀的關公是手拿「春秋」一書，也就是人稱的「文關公」，是上班族拜功名順遂、學生祈求學業進步、金榜題名的守護神。

智成堂主委楊順復說，感謝民眾的熱情參與，締造新的金氏紀錄，藉由揮毫活動帶領大家欣賞書法之美。選擇在紅瓦片上寫字，是因為古時候紙張取得不易，讓民眾在紅瓦片上書寫，如今反而有復古的藝文美學。