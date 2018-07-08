〈北部〉宜蘭童玩節開幕 天空腳踏車驚「騎」

2018-07-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩節昨日開幕，原本入園時間為九點，因為人潮過多，聯外道路塞爆，宜蘭縣政府將入園時間提早到八點半，下午三點舉行開幕典禮；宜蘭縣代理縣長陳金德指出，童玩節二十三年來已有九十四個國家參與，能告訴全世界，遙遠的東方有一個國家名子叫「台灣」。

50米滑水道 史上最長

宜蘭國際童玩節今年已邁入第二十三年，為期四十四天，於冬山河親水公園舉辦，昨正式開幕，水域活動，除設立高九公尺、長五十公尺的「飛魚海盜船」滑水道，是童玩節史上最高、最長，還有首創高四公尺，長三十公尺，行經水域環境的「Hibike」天空腳踏車。

23國30團隊 登台演出

除了水域設施優化，文化局今年也將過去分為三區的水域環境合併為一區，更在冬山河河域辦理「風帆體驗」、「輕艇趣味競賽」及「龍舟體驗」等遊戲，希望打造全新的水上體驗；園區內除了有「斯洛伐克友誼堡」、「水玩堡」、「冒險島」、「親子堡」、「寰宇市集」及「綠商店」等六大展覽，還邀請來自波蘭、斯洛伐克、韓國、日本及首度參與的奧地利等二十三國、三十個國外團隊到園區演出。

開幕式昨天下午三點舉行，陳金德、宜蘭縣議會議長陳文昌、立委陳歐珀、 童玩節催生者、已獲得台灣身份證的義大利籍神父秘克琳及各鄉鎮長、議員均出席與會，開幕式由湸悅舞蹈團、宜蘭縣竹林國小跳繩隊及童玩代言人蛙龜等的熱鬧演出中揭開序幕，來自世界各地包括哥倫比亞、馬紹爾群島共和國、菲律賓、波蘭、俄羅斯、南非、美國等國的藝文團隊，接連以當地語言問候所有人。

開幕式最後在陳金德等人一同打板，並與現場民眾高喊「童心大進擊 Water Action」歡聲中，宣告童玩節正式開幕；陳金德指出，童玩節舉辦至今已累積有九十四個國家，三百五十四個團隊參與，這麼多國家來到宜蘭，可以讓全世界知道，世界上遙遠的東方，有一個國家名子叫「台灣」，在台灣的東部有一個幸福的城市，在夏天是兒童的夢土，它叫「宜蘭」。

陳金德指出，童玩節單天入園人次約五千人左右，每年都差不多，但今年童玩節，縣府不衝人數，但一定會提升品質。