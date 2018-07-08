〈北部〉「愛狗樂園」復活？ 花縣：是動物收容所遷建

2018-07-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕引發爭議的花蓮縣政府「愛狗樂園」開發案，原預計收容一千六百隻，由於預定地遭申請保留地的原民抗議，縣府悄悄於二○一六年六月撤銷開發，但最近又傳出花蓮縣府另覓他地、重新送案到農委會，對此花蓮縣政府農業處予以否認，強調「愛狗樂園」已不做了，目前進行的是花蓮動物收容所遷建，但對於「地點」諱莫如深，還不斷拜託記者「先不要報導」，可見本案之敏感性。

愛狗樂園開發 2016年撤銷

花蓮縣府原本在鳳林鎮綜開段六地號，規劃面積一點七八五七公頃的「愛狗樂園」，由於環評初審階段就遭到原住民抗議，因此縣府於二○一六年六月行文環保署撤銷開發案，並把農委會核撥的經費繳回，但花蓮縣流浪犬中途之家「狗滿為患」的問題依然無解。

遷建案避環評 面積縮水

為此花蓮縣府農業處另覓新地點，據了解，縣府新覓的地點位於花蓮縣鳳林鎮「榮昌段一九八地號」，土地屬於一般農牧用地的公有土地，可說「好不容易才找到方圓三公里內都沒有住戶」的場所。但縣府並非以「愛狗樂園」之名向農委會申請，而是申請花蓮縣動物收容中心遷建案，新計畫為避免橫生波折，面積縮水到一公頃以下，僅有八千多平方公尺，藉此「免做環評」，收容數量也從原計畫的一千六百隻下修到三百五十隻。農委會已於去年八月八日初步通過縣府所提的興辦事業計劃書，目前正在審查細部計畫中，由於未正式核定因此尚未動工。

可能地點 農業處不願證實

縣府農業處對外傳「可能的興建地點」不表示意見、也不願證實。處長羅文龍說「很怕節外生枝」，造成大家困擾。他強調，依動物保護法，各縣市都有設置動物收容所，但花蓮縣在吉安鄉南濱段的流浪犬收容所因空間狹小，容量僅有一百隻，在去年二月流浪動物「零撲殺」政策正式實施後，每個月除非有犬隻出養，否則也無法再收各鄉鎮清潔隊捕捉的犬隻，加上南濱的動物收容所是林務局土地，在林務局要求收回的壓力下，已到了不得不搬移的窘境。

零撲殺政策 收容所已無空間

代農業處執行捕犬業務的花蓮十三鄉鎮清潔隊，則有「裡外不是人」的感嘆，花蓮市公所清潔隊長吳慶展說，零撲殺實施後，抓狗前都要先跟中途之家「確認」有位子，比如曾接到民眾電話「住家附近一群五、六隻狗，希望捕捉」，但中途之家說「現在只有一個空位」，結果只抓一隻民眾根本無感；更多的是被抱怨「為何不處理流浪狗」？清潔隊只能回答「收容所已經沒有空間」！

他說，如果沒有愛狗樂園，新的收容所又只收三百五十隻，容量實在太小了，「各清潔隊不用一個月就可把它塞滿」。他建議，如果擴大或遷建收容所很困難，建議防疫所跟民間狗園合作，編列預算協助改善設備、飲食及醫療，讓狗狗有地方去，當然最重要的還是做好源頭管理。