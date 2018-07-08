〈北部〉畜牧場主檢附自備家畜健康聲明書 憂成防疫漏洞

2018-07-08

記者黃美珠／專題報導

所有進入新竹肉品市場及屠宰場，準備拍賣或屠宰的豬、牛、羊，原本須由畜牧場主檢附獸醫師出具的家畜健康證明書才能上市，現已改成由畜牧場主檢附自備的家畜健康聲明書，被質疑恐會成為防疫漏洞？

家畜所：拍賣、屠宰前後 加強檢查

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇說，會透過肉品市場和屠宰場的獸醫師們，在豬隻進入拍賣線、屠宰線的前後，加強對豬隻健康和屠體的防疫檢查。

新竹縣目前規模達登記門檻的牧場共有三百卅六家，在養的豬隻有六萬五千頭，牛、羊各有一千五百頭和五百七十頭 ，卻只有不到十名獸醫師可以接受私人畜牧場特約，須靠外縣市獸醫師跨區幫忙。

畜牧產業獸醫人力 嚴重不足

彭正宇表示，台灣的獸醫人才大多投入貓狗等寵物市場，苗栗以北的縣市因畜牧產業不如南部發達，投入的獸醫人力嚴重不足。

彭正宇說，原本豬、牛、羊進入拍賣市場或屠宰場時，須由畜牧場主檢附獸醫師出具的家畜健康證明書，但苗栗以北縣市改由畜牧場主自備檢附「家畜健康聲明書」取代，會不會因此成為防疫漏洞？確實有必要留意。

若檢出傳染病 開罰且撲殺不補償

但他強調，為了防範此一狀況，將加強對畜牧場主的法治教育。畜牧場主如果把患了口蹄疫或豬瘟等傳染病的家畜賣到市場，一旦被檢查出來，將被依動物傳染病防治條例罰款五萬元到一百萬元，並面臨整場撲殺不補償。

彭正宇說，肉品市場和屠宰場的獸醫師也將加強把關工作。目前在新竹肉品市場內有該所獸醫師做屠前把關，只讓健康的豬牛羊進入拍賣。

至於屠宰場則有兩名來自中央防檢局派駐的獸醫師，做屠前和屠體、內臟的檢查。