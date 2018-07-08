〈北部〉公館紅棗裂果恐遇颱風 棗農剉咧等

2018-07-08

今年質優 但最近晴雨驟變出現裂果

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一專業栽植紅棗區，品質深受消費者青睞；今年生長期天候穩定，棗果是近年品質最好的一季。但在近來熟成階段，熟成棗果卻受天候晴雨驟變，普遍出現裂果情形，且下週恐怕又有颱風來襲，恐讓棗果災情更加嚴峻；棗農憂心不已，拜託颱風不要來。

月中將大出 颱風若來襲損失更慘

公館鄉農會總幹事韓鴻恩表示，今年紅棗於生長期間，拜天候少雨高溫所賜，預期棗果將甜脆多汁，農友都認為，是近年品質最好的一季。但在近來棗果熟成階段，天候條件轉變，晴雨不定，使得已轉紅熟成的棗果，普遍出現裂果情形。

韓鴻恩說，棗果熟成後，果皮相對變薄，一旦受雨水襲潤，再遇日頭照射，就容易裂果，目前的熟果普遍有裂果情形，幸好現階段熟成的棗果不多，但預計七月中開始大量熟成，還得視颱風動態而定。

縣府：達農損標準即協助爭取補助

苗栗縣政府農業處農務科長徐春良表示，農業處也獲悉紅棗裂果情形，經實際了解，初估約五％的棗果裂果，但也擔心下週颱風影響；若因颱風造成農損達廿％標準，農業處也會協助農友爭取天然災害補助。

「農民就是靠天吃飯！」棗農黃鴻來說，眼見今年可以大豐收，卻在熟成階段碰上裂果情形；不嚴重的，他曬成棗乾自己吃的，嚴重的當綠肥，但後來數量太多，只能忍痛當垃圾丟棄。但下週又恐將有颱風攪局，勢必再影響收成，只盼颱風不要來。

紅棗栽種面積60公頃 年產值逾億

公館鄉栽種紅棗已有百年歷史，鄉內紅棗栽種面積達六十公頃，經鄉公所和農會推動觀光採果，及農會、苗栗區農改場合作輔導標準化肥料與農藥管理輔導，並與農民合作推動生產履歷認證，成為全國唯一的專業栽植區。

鄉農會表示，每年七月中旬至八月下旬是鄉內紅棗盛產期，以每分地一千五百到一千六百台斤收成，年產量可達一百萬台斤，以平均一台斤約一百五十元，產值超過一億元。