〈北部〉慶關帝生 3個小旅行玩遍大溪

2018-07-08

〔記者許倬勛／大溪報導〕農曆六月廿四日（今年為國曆八月五日）是關聖帝君誕辰，被大溪人視為第二個過年，今年的慶典將以「大溪大禧」為主題，系列活動從七月十四日至八月五日，將遵循古禮遶境，同時，市立大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）、大溪普濟堂結合休閒農業區推出三個小旅行，引領民眾體驗大溪獨特的風土人情。

普濟堂關帝出巡 無形文化資產

大溪普濟堂主祀關聖帝君，每年關聖帝君誕辰慶典，大溪幾乎全區總動員、眾多社團串聯同慶，迄今已有逾百年歷史，被列為桃園市無形文化資產。

主辦單位表示，這項傳承逾百年的民俗信仰活動今年將擴大舉辦，展開為期三週的系列活動，內容結合藝術策展、當代設計與表演藝術，另加入三個小旅行專案，成為適合所有年齡層、族群共襄盛舉的城市慶典。

重頭戲關帝出巡遶境八月五日舉行，從早上七點到晚上十二點，以大溪普濟堂為起點繞行整個老城區，在地民俗技藝社團將出動大仙尪、神童、北管、什音、西樂及神轎等，恭抬關帝神像出巡，一同為關聖帝君歡慶聖誕。

3小旅行7月週末接力登場

主辦單位表示，三個小旅行路線皆為套裝行程，七月十四日「食農教育、神禧舞夜」，遊客白天可到農場體驗栽種蔬果、花卉，晚上則在李騰芳古宅前欣賞由民俗、搖滾樂團及嘻哈歌手帶來的獨特「敬神」演出；七月廿一日「創意大偶踩街、大溪古道巡禮」，率遊客至康莊休閒農業區體驗農事，傍晚時穿上由無獨有偶工作室劇團與居民共同創作的戲偶，在夕陽西下時踩街漫遊；七月廿八日「角板山品鮮甜水蜜桃、大溪探險故事」，到角板山品嘗盛產期的多汁水蜜桃，訪小烏來天空步道、迷宮巷等景點。

相關活動訊息及小旅行報名方式可至「桃園自在遊」網站、「大溪大禧」官方粉絲團查詢。