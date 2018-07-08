〈北部〉臨路老屋退縮換容積 桃市府擬修法

2018-07-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推動老舊市區都市更新成效不佳，推動十年來民間都更案件仍然掛零；對此，市議員黃景熙認為，目前都更獎勵容積為五十％，容積移轉（簡稱容移）四十％，最高可達九十％，但容移必須建物基地臨八米以上道路，而老市區道路多為八米以下，根本無法透過捐地換取容積，屋主因而興趣缺缺；為了解決此問題，市府正規劃都更地區採建物退縮方式，來解決道路寬度不足問題。

舊市區多8米以下道路 無法容移

為建築物要增加樓地板面積，最普遍的方式是捐贈未徵收公共設施保留地給政府換取容積，即所謂的「容積移轉」，市府也訂定「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」，容移的上限為卅％，不過接受容積的建物基地要臨十米以上道路，若是八到十米道路只有十五％容移；都更地區臨十米以上道路容移為四十％，但八到十米道路還是十五％。

都更區10米以上道路 容移為40％

市府都市發展局主秘歐政一表示，若建築基地所臨道路太狹窄，容移比率過高，則會有影響日照權、都市景觀的問題，透過退縮就可解決道路太狹窄問題；以八米道路為例，單邊是四米，只要兩邊建物各退縮一米，就能達到十米道路的效果。

歐政一說，草案內容還在研議，由於「桃園市都市計畫容積移轉審查許可要點」非自治條例，不須送議會同意，政策形成後只要市政會議通過並公告即可實施。

住宅發展處長莊敬權說，桃園、中壢火車站周邊及傳統市區都被列為都更範圍，盼透過都更獎勵容積來改善市容，一般地區獎勵容積為廿％、容移卅％，合計五十％，都更區獎勵容積五十％、容移四十％，合計九十％，老舊市區道路狹窄影響容移，致屋主意願不高。

黃景熙認為，桃園市很多老舊市區，例如，桃園區大廟周邊道路大都是八米以下，還有很多單行道，無法容移造成屋主不願都更，市府應該研議獎勵措施、提高都更意願，畢竟桃園市已經升格，這些老舊市區也應該改頭換面，才能符合桃園市新興城市意象。