〈中部〉國民黨造勢 為盧秀燕授戰旗

2018-07-08

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕國民黨昨舉行輔選督導會報，前市長胡志強、立委江啟臣等人到場力挺，副主席兼秘書長曾永權授戰旗給盧秀燕。胡志強說，各項民調顯示，雙北及台中都勝，國民黨的氣勢逐步上揚，要團結、加油，不要輸掉可能會贏的選舉。

盧秀燕表示，今年的選舉，台中贏、台灣就贏，因此台中是今年選舉的重中之重，非贏不可。盧秀燕又說，今年選舉她提出三大政策，分別是停止中電北送、恢復老人健保補助及台中市民免費參觀花博。

胡志強表示，各項資料顯示，國民黨後勢可為，氣勢逐步上揚。但國民黨要團結、加油，不要輸掉可能會贏的選舉。

國民黨副主席郝龍斌在「挺秀燕、反空污」豬血湯募款活動強調，自己曾任環保署長，批台中市目前每七天有一天是空污紫爆，林佳龍不思改善，卻降低空污紫爆標準、改成「一百五十毫克」對外宣布大幅改善空品，一年只有十天紫爆，郝還兩度口誤把「台中」說成「高雄」，經盧秀燕提醒才修正。

新聞局長卓冠廷則反批郝根本是以錯誤的紫爆標準批評市府，中央把空污指標PM2.5紫爆標準每立方公尺七十一微克以上，已改成AQI值紅害一百五十一以上，但台中市比較空污改善，始終採取舊有標準PM2.5紫爆，但郝連毫克、微克及PM2.5、AQI都分不清楚。