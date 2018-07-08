〈中部〉五權西路增綠燈秒數 舒緩塞車

2018-07-08

忠明南路至環中路 尖峰時段增5秒

〔記者黃鐘山／台中報導〕為改善五權西路壅塞車潮，市府調整忠明南路至環中路號誌時制，尖峰時段主線綠燈增加五秒，目前行車時間平均減少約三一○秒，改善效益達三成。交通局表示，將續推無線傳輸號誌管理、檢討左轉管制等措施，讓車行更安全順暢。

五權西路是台中市重要聯外幹道，可連接國道一號、台七十四快速道路等進出口匝道，並為台中工業區、精密機械科技創新園區主要通勤路線，尖峰時間車流量相當大，導致等候車隊長度累積，增加通勤時間，被譏為台中市五大易壅塞路段之一。

交通局長王義川表示，觀察沿線車流，決定上下班尖峰時段增加五權西路主線（環中路至忠明南路）的綠燈秒數五秒，忠明南路口由四十五秒增至五十秒，文心路口由五十秒增至五十五秒，黎明路口由六十秒增至六十五秒，向上路口由五十秒增至五十五秒，並持續觀察車流滾動式調整，已顯著增加幹道綠燈續進；等候車隊及等候週期均有減少，尖峰行車時間平均減少三一○秒，改善效益達三成。

五權西路與環中路口 禁止左轉

王義川強調，改善五權西路壅塞，除增加幹道號誌綠燈秒數，也實施多項改善措施，如推動「Tag Motor機車特派員」計畫，取得機車車流大數據、納入交控中心管制（無線傳輸號誌管理、即時交通資訊動態顯示管理等）、五權西路與環中路口禁止左轉、彈性調整路口號誌時制、配合路平專案重新規劃車道配置等。

市議員張耀中指出，五權西路算是台中市重要的一級道路，幾乎沒有離峰時間，他長期以來常對五權西路號誌時制提出改善建議，這次實驗延長五秒的綠燈時間，對於車流行進有正面影響。