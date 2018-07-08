〈中部〉國中教師甄選 投縣擬繼續停辦

2018-07-08

國小少子化趨緩 今年仍有教師甄試

〔記者陳鳳麗／南投報導〕少化子嚴重衝擊到國中，近幾年都有學校因減班導致老師超額，南投縣府今年已第二年未辦教師甄試，而國小則不但有辦教甄，且錄取名額不少，今年預計錄取國小八十二名，幼兒園教師十四名，縣府教育處說，因國小少子化趨緩，加上國小六班以下就是九名老師，國中則是分科配班制，老師有授課時數和班級數等規定，因此國中一減班就會有老師超額問題，且到二○二一年都不會減少，因此這幾年有可能都不會辦國中教師甄選。

南投縣府今年只辦理國小和國小附設幼兒園教師甄選，日前辦理筆試，國小部分筆試篩選出二三八人，幼兒園則篩選出四十一人，昨在草屯國小舉行複試。南投縣副縣長陳正昇由教育處長李孟珍等人陪同巡視考場。

昨日複試 9日晚間11時前放榜

今年的國小教師將錄取八十二名，幼兒園老師錄取十四人，兩者複試錄取率均為三成多。而國小老師部分以普通班一般教師的五十六名最多，英語專長的十三名次之。該次甄選將在九日晚間十一時前放榜。

國中連兩年未辦 2021年教師超額更嚴重

相較於國小教甄今年提供八十二個名額，南投縣府則從去年到今年都未辦理國中教師甄選，主要是少子化的衝擊延伸到國中，縣府教育處長李孟珍說，這幾年因國中減班，已有數年都有學校老師超額，經媒合聘任到其他有缺額的國中，今年有十四名，都已完成聘任。

李孟珍說，國中少子化最大衝擊應該是三年後，二○二一年一一○學年度，也就是今年的小四這屆升上國一那年，這屆新生人數最少，有的大型學校，三年後減少的學生數將近四成，所以教師超額將會更嚴重 ，因此這幾年都有可能不辦國中教師甄選。

李孟珍也說，國小從小四以下到幼兒園，少子化趨緩且有回升之勢，加上國小是包班制，六班以下都是九名教師，再少班仍固定九名；而國中卻是分科配班制，老師有授課時數和班級數等規定，因此國中一減班就會有老師超額問題。