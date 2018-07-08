〈中部〉東石海之夏祭 親子泡泡趴揭幕

2018-07-08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石漁人碼頭這個周末假日熱鬧滾滾！昨天白天，東石魚市場舉辦「蚵的文化季」及第八屆剖蚵競賽，參賽者俐落剖蚵，遊客開心品嚐「巨無霸超級蚵仔煎」等美食，緊接著，一年一度「海之夏祭」開幕登場，今年以「夏趴踢」的概念發想，象徵這是一場「超夏趴的夏天派對」，首日吸引上萬民眾湧入。

首日萬人湧入 夏趴演唱會熱鬧

嘉義縣政府舉辦東石海之夏祭今年邁入第十二年，活動在昨、今以及十四、十五日連續兩周六日舉行，昨由「趣味親子泡泡趴」揭幕，泡泡噴灑機啟動後，滿天飛舞泡泡有如白雪，小朋友開心喊「下雪了！」。昨天晚間夏趴演唱會熱力開唱，知名樂團玖壹壹、爽樂團、人氣歌手愷樂、梁云菲、黃少谷等接力演出，氣氛HIGH翻天；嘉縣衛生局安排猛男在現場發送保險套，宣導正確性觀念與安全性行為。

今晚六點二十分，東石海之夏祭登場節目為「電音泡泡趴」，邀請百大DJ RAYRAY、網紅DJ林良吉、電音女神PEIPEI帶來電音Party，還有Hot Q Girls的「性感舞蹈」以及LUXY BOYZ的「前衛表演」，加上派對專用的泡沫機噴灑白色泡泡；嘉義縣長張花冠說，「電音、泡泡、比基尼」將為東石漁人碼頭帶來另一股電音狂潮，歡迎喜愛電音的朋友來場夏日的草地夜店趴體驗不同的電音曲風，一起嗨翻東石漁人碼頭。

剖蚵競賽 嚐巨無霸超級蚵仔煎

嘉義區漁會理事長戴澤文說，東石鄉許多鄉親從事牡蠣相關行業，如養殖、剖蚵或海產等，漁會舉辦蚵的文化祭推廣當地產業特色，剖蚵競賽有男子、女子、新住民、高齡及校園共五組、三百餘人參賽；東石海龍園餐廳兩位師傅也在現場製作罕見的巨無霸超級蚵仔煎，一次用上二十五台斤牡蠣，可讓一百人享用，許多民眾搶著排隊品嚐、拍照錄影，吃過後讚不絕口。