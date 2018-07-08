〈中部〉設國家級高齡醫學中心 雲林準備好了

2018-07-08

設於台大校區 與雲科大、虎科大合作

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣即將邁入超高齡化社會，老人照護 等相關議題逐漸受到重視，雲林縣政府、台灣大學攜手向中央爭取在雲林創設「國家級高齡醫學暨健康福址研究中心」；雲林縣衛生局長吳昭軍指出，雲林已準備好了，土地沒問題，緊鄰高鐵交通便利，且有雲科大、虎科大及台大研發團隊，人才濟濟。

研究中心工作小組執行長、台大雲林分院副院長劉宏輝指出，台大規劃的國家級高齡醫學暨健康福址研究中心位在台大雲林分部校區內，除台大各學院全力協助，將與雲科大、虎科大密切合作，開發醫療器材透過台大雲林分院執行臨床試驗，甚至進一步技術轉移生產醫療相關產業，另執行高齡研究，提供政府高齡政策參考。

劉宏輝表示，中心將以健康老化為目標，專注於老年的社會學和醫療相關層次，兼顧健康促進與預防失能，讓老化社會依然活力充沛，進而達到「在地老化」。

工作小組主持人、台大醫學院教授楊泮池表示，台大這幾年致力於照顧民眾健康，未來希望能用這項基礎在雲林建構一個長照的研究與示範中心，讓長輩可以活動健康、長壽、活得更好，甚至不用被長照，進而推動到產業，帶動經濟發展。

衛局長：土地、交通或人才資源俱全

吳昭軍表示，雲林、嘉義及彰化的老年人比例相當高，縣府與台大積極爭取多年，規劃案也到中央報告過並輾轉交給蔡英文總統，不論在土地、交通或人才資源，雲林都已準備好。

昨天工作小組在台大虎尾院區舉辦高齡福祉研討會，有多位專家研究報告分享，現場並展示雲科大、虎科大研發團隊研發的照護用輔具，有居家陪伴機器人、聊天機器人、失智者拼圖認知訓練軟體、輪椅智慧座墊等。