〈南部〉業者搶進魚塭種電 七股漁民憂無地租

2018-07-07

〔記者楊金城／台南報導〕太陽能光電業者以租地或買地方式搶進台南七股海埔新生塭段魚塭種電，養殖業者跳腳，憂心漁電共生的綠能產業衝擊養殖生產、生態和觀光，台南市七股沿海土地資源保護協會訴求綠能退出七股。

七股沿海土地資源保護協會理事長楊惠欽昨表示，七月九日將動員七十多位養殖漁民和環團代表北上行政院陳情，並出席立法院「如何兼顧綠能與養殖漁業」公聽會，要求正視養殖漁民的心聲。

目前有三家綠能業者在七股區十份里、三股里搶地，跟塭主以租地、買地方式簽定合作意向書的魚塭土地約兩百五十公頃，未來將向台南市農業局申請審查後，再向能源局申請設置許可，此舉讓原本向塭主承租魚塭的養殖漁民跳腳，擔心以後無地可租。

楊惠欽說，養殖漁民承租魚塭租金一公頃一年約三萬元，綠能業者卻以十倍租金向塭主承租，一公頃魚塭價格也從去年兩百多萬元，漲到今年快五百萬元，有誰禁得起誘惑？

市府︰發電設施設在塭堤上為主

南市府表示，迄今尚未核定七股魚塭設置光電案件，現仍在審查階段，未來將要求綠能業者將發電設施建置在塭堤上為主，減少原放養面積不超過卅％，並會優先原地主養殖戶及原土地承租養殖戶，以更低的租金優惠原承租戶，保障漁民工作權。同時嚴格把關應避開所有環境敏感地區，包括野生動物重要棲息環境、重要濕地、生態保護區等，以保護生態永續。