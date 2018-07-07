〈南部〉《台南》無人服務 市圖總館24小時取書站啟用

2018-07-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市立圖書館總館昨啟用全市第一個廿四小時自助取書站，民眾透過取書站領取預約的圖書，進入借書取書不打烊，無人服務的新時代。

台製自助設備 可容納四百本圖書

南市文化局長葉澤山表示，藉由新科技服務提高圖書館服務效能，是未來趨勢，引進「台灣製」自助設備，除了響應支持國貨之外，也可節省人力，更貼近市民需求，讓圖書館服務不受到開館時間的限制。

這台設備可容納四百本圖書，讀者在市圖官網的館藏查詢系統預約圖書時，選擇「24H自助取書站」為取書點，當書送到市圖總館時，系統就會發送通知信給讀者，民眾可憑自己的借書證、身分證或市民卡自行取書，加上之前圖書館已設置的還書機，借書、還書都十分便利。

市圖總館館長洪玉貞表示，全市四十所公共圖書館的圖書均可互相流通，二○一三年全市通閱數量為一百五十萬冊，至二○一七年已達兩百七十萬冊，成長八成；全市預約書每年有九十五萬六千九百冊，以市圖總館最多，一年有十萬兩千五百多冊，市圖工作人員平均每天需處理三百多本的預約書，為了紓解借書的排隊人潮，館內除了設置自助借還書設備之外，這次又引進智慧型廿四小時自助取書站擺在館外，可加快讀者取書速度。

洪玉貞表示，未來將視取借情形，考量是否在其他圖書館拓增廿四小時自助取書站。