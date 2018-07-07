〈南部〉海安路裝置藝術 被嫌醜又難懂

2018-07-07

都發局︰只是半成品 待開幕再評斷

〔記者邱灝唐／台南報導〕海安路景觀改造工程如火如荼進行中，近日也出現數個裝置藝術，只是外觀被民眾嫌醜，直言「有誰想和這些作品一起合照」；而這項建設共有十一個作品，加上活動經費共兩千多萬元，也有民眾質疑，造價是否花得值得？對此，都發局回應，這些裝置藝術還只是半成品，請民眾期待，等到八月十八日開幕再來評斷。

同時，外界關心的全線通車時程，都發局回應，預計下禮拜通車，中軸帶則會於七月底前完工。

海安路近來很不一樣，從景觀改造工程之後，徒步區與植栽區讓許多市民從中遊憩；而改造工程進入下一階段，地下停車場的通風塔旁更出現一些裝置藝術，只是這些作品似乎不受民眾青睞。其中，出現在民生路口的作品，金黃且類似雲朵的造型，被民眾譏為蜂窩、菜瓜布，聳立在街頭顯得相當奇怪；更有一項是「卡」在通風塔之間的金屬圓球，讓民眾摸不著頭緒，直言「誰會想和它一起合照」、「藝術果然很難懂」。

不過，這些作品是都發局籌辦已久，今夏要讓海安路變成台灣最美的「街道美術館」，更找來數十組藝術家執行這項計畫，企圖重現當年藍晒圖的景況。因此，當聽聞民眾反應時，都發局大聲喊冤，強調現在僅是半成品而已，未來還會加上聲音與光線、甚至是律動，絕對是精采可期。

至於大家好奇的作品，都發局長莊德樑回應，雲朵造型的作品其實是對話框，遊客可於拍照後再填字傳給其他人；金屬圓球內含老舊電線，代表海安路重新理出頭緒、再生的意象。這十一項作品整體不脫藝術家對海安路的意念與感想，而「藝術與現實有些超脫才叫藝術」，其餘九項作品將待正式開幕後，再讓各組藝術家帶著大家導覽，感受街道搖身一變為美術館的樂趣。