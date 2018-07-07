〈南部〉地方爭取 眷村擴大商業鬆綁

2018-07-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市黃埔新村是台灣第一代眷村，市府全國首創「以住代護」，推出全國首座眷村民宿，打造鳳山眷村文化園區，地方爭取擴大商業鬆綁，不只限定民宿業者，並需有公平的條件限制，讓進駐團體能自給自足，兼顧文化保存與地方繁榮。

文化局︰未來會擴大商業鬆綁

文化局樂見地方參與討論，目前開放民宿招商，未來會擴大商業鬆綁，但堅持「以住代護」，要有人住在裡面，不會推動全面商業化，已進駐團體因受限代管契約、修繕補助，將待合約期滿重新評估，納入地方意見作為考量，研議評估可行性，也歡迎團體申請經營民宿，沒有重複申請的限制。

進駐團體︰沒營利 很難自給自足

進駐團體「共藝術合作社」理事林喬俐表示，進駐迄今已長達三年，以互動良好的方式，讓民眾了解文化資產的意義，但在不能有營利行為的限制下，團體通常很難自給自足，文化局商業鬆綁限定民宿業者，對其他進駐團體不公平，將爭取擴大商業鬆綁。

「高雄好過日」常務理事李雨蓁說，市府應盡早訂定招商進駐比例，商業鬆綁需有條件限制，應依比例分配進駐對象，如團體、藝術家等，確保文化資產空間有不同對象互相交流的可能，且應打造公平的營運規則，讓進駐團體也能自給自足，如出版在地文化書籍、經營文創商店等，落實「以住代護」，更吸引人潮，帶動地方觀光發展。

前市府新聞局主秘林智鴻以台中審計新村打造文創指標為例，認為讓商業成為文化保存的力量，尤其農業局一日農夫聞名國際，眷村生活又是台灣最可貴的歷史文化，市府應整合推出體驗行程，讓遊客白天當一日農夫，晚上體驗眷村生活，打造高雄獨一無二的特色旅遊。