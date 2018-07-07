〈南部〉陳其邁端牛肉 建構「高雄表參道」

2018-07-07

提高雄車站新門戶五大計畫

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄車站周遭的商圈近年逐漸沒落，民進黨市長參選人陳其邁昨天提出高雄車站新門戶五大計畫，將以高雄車站為核心，打造「高雄表參道」為軸線的一豎六橫造街計畫，串聯八大商圈，預估能創造五千就業機會、五百億元產值。

陳其邁指出，高雄鐵路地下化工程將在今年十月底通車，因鐵軌而長期分隔的高雄前後站將打通，但未來也面臨交通衝擊、商圈發展等問題。

陳其邁找來智庫學者與在地商圈業者研討，提出高雄車站新門戶計畫五大行動，包括核心門戶車站為商業中心地標、以「高雄表參道」為軸線建構一豎六橫造街計畫、打造環狀綠色交通網、改造八大魅力商圈、導入生活科技輕鬆支付。

其中「高雄表參道」計畫是首度聽聞，陳其邁說，中博高架橋退場後，原先中山路及博愛路（十全路到中正路段）將建構為「高雄表參道」，導入綠蔭、主題廣場、徒步區及公共藝術，發展成時尚都會新空間。

推一豎六橫街道整體改造

陳其邁說，他將推動「一豎（高雄表參道）六橫（熱河街、九如路、建國路、八德路、七賢路、六合路）」的街道整體改造，翻轉為創新商圈消費空間，透過融資及租稅減免，鼓勵商家再造，預估造街及周遭飯店業產值可達五十億元，創造五百人就業。

在改造八大魅力商圈方面，陳其邁表示，將串聯高雄車站周邊的大連皮鞋街、長明成衣商圈、3C商店街、後驛成衣商圈、三鳳中街、六合夜市、南華商場、手機街等八大商圈，共同合作，成形八大魅力商圈。

他預估這部分的年產值可達二百億元（成衣一百億元，3C商品四十億元，三鳳中街五億元，婚紗產業十億元，餐飲業及其他商圈四十五億元），增加就業人口二千五百人。

此外，未來高雄車站將興建四棟商業複合式大樓，至少增加二千個工作機會，將可創造二五○億元產值，成為高雄商業中心新地標。