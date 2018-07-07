〈南部〉台東收購助蕉農 加工做冰棒、蛋糕

2018-07-07

〔記者陳賢義／台東報導〕全台香蕉盛產滯銷，導致蕉價暴跌，台東地區農會主動向蕉農收購，加工製作周邊商品，望能有助市場流動，鹿野鹿鳴酒店共襄盛舉，分別製成「香蕉牛奶冰棒」和「法式藍帶香蕉蛋糕」，多面向促銷幫助果農；蕉農珠姊說，蕉價暴跌血本無歸，甚至落得收購盤價每斤一至三元，有相關單位和業者願意伸援，樂觀其成。

台東地區農會與飯店業者合作

陳姓蕉農說，今年蕉價與去年相較雖是天壤之別，但部分蕉農仍努力栽植，希望明年能賣得好價錢，填補今年的虧損。根據台東縣政府農業處統計，台東香蕉種植面積約五一○公頃，佔全台百分之三左右，主要種植鄉鎮為台東市、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮等。

台東縣府盼帶動農產買氣

鹿鳴溫泉酒店與台東地區農會合作，讓消費者體驗另類的香蕉吃法，香蕉除了鮮食，也可作為原料另製美味商品；香蕉牛奶冰棒由地區農會開發，鹿鳴則負責烘焙香噴噴的法式藍帶香蕉蛋糕。台東農業處長許瑞貴表示，期待未來的農產品都能透過加工行銷的異業合作，帶動在地農產品的銷售買氣。

鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，目前已向蕉農收購將近五千多公斤的香蕉，利用急速冷凍的先進技術保存，製作純香蕉比例高達百分之五十的「鹿鳴法式藍帶香蕉蛋糕」，消費者可在台東地區農會旗下的十二家商店買得到，如果是外縣市的民眾，也可透過鹿鳴粉專首頁找到網路表單訂購，新鮮冷凍宅配到府。