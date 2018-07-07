〈台北都會〉木柵焚化廠煙囪換裝說明會 環局被疑埋暗樁

2018-07-07

保留或改圖 最快月底定案

〔記者蔡亞樺／台北報導〕豎立廿四年的木柵焚化廠長頸鹿彩繪煙囪，新版塗裝擬改成具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，引發正反意見。台北市環保局昨晚舉辦說明會，湧進近百位民眾，多半要求保留長頸鹿彩繪，也有人提議公開票選，但有人表達支持改圖，被里長質疑是環保局動員的「暗樁」；說明會後，環保局長劉銘龍表示，煙囪圖樣異動或保留，最快在本月底定案。

市議員不滿 氣罵做假民意

對於疑有「暗樁」，參加說明會的北市議員王欣儀大為不滿，氣罵做假民意，現場氛圍陷入尷尬。王欣儀說，煙囪改圖案事前沒經過公開徵選，亡羊補牢辦說明還動員做假民意，不懂傾聽民意，批評市府作法便宜行事，並質疑圖利特定人士與廠商，環保局長劉銘龍指出，環保局出發點是希望讓地區有新氣象，無關其他事情。

環保局昨晚於文山區行政中心舉辦說明會，邀新圖畫家林家蔚到場解說。木柵焚化廠長梁宏郎簡報指出，木柵廠廢氣處理及相關設施長期處於高溫高壓，已磨損或腐蝕逐漸老化，編列七．八七五億元進行設施更新工程，完工後預估每年可增加售電六百萬度，垃圾處理能力恢復至每日一千公噸。

梁宏郎說，煙囪外層水泥因日曬雨淋出現龜裂剝落，一併進行煙囪補強工程並重新彩繪，目前進度達到四十六．四％，預定十月完工。林家蔚說，新圖主視覺以藍鵲為主，搭配杜鵑花與漸層式山景。

說明會讓民眾一一上台發言，有人表示樂意見到求新求變，藍鵲、杜鵑花結合生態的圖案；也有人說藍鵲帶來新氣象，適合木柵地區好山好水的景象；甚至有人建議，世大運辦得相當成功，熊讚做為新圖案是不錯選擇。

隨後發言的博嘉里長張妙文說，「前面這幾位（發言）我剛好都認識，我不要講太明白」，話鋒轉回正題，張表示不反對藍鵲，但新圖樣的留白過多，她支持保留原圖，沒有原圖白煙囪也沒關係。

有里民要求拒絕外來垃圾

博嘉里居民反映，焚化廠幫外縣市燒垃圾，從屏東、雲林翻山越嶺來北市，甚至有飄洋過海從金門來的，文山區不是二等公民，市府應拒絕外來垃圾。里民陳先生也附和，設備更新後，焚燒垃圾的品質也不會變好，要求木柵廠比照內湖廠停止運轉。