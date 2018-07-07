〈台北都會〉柯攻網紅行銷 北市府半年砸逾500萬

2018-07-07

指花錢為塑造市長個人形象

〔記者蕭婷方、蔡亞樺、黃建豪／台北報導〕年底台北市長選舉，市長柯文哲瞄準年輕世代、慣用網路的選民，先前遭爆以市府民調詢問個人政黨傾向、是否加入市長個人臉書，又被議員質疑花錢養網軍帶風向，昨再遭國民黨台北市議員王鴻薇踢爆，砸五百六十七萬元公帑做「網紅行銷」，塑造市長個人形象、宣傳政績，還以十萬元以下的小額標案「指定」合作對象。

柯：隨時代變化轉移至網路

對此，台北市長柯文哲昨受訪時回應，自己並無多編市政行銷預算，只是以往行銷以報紙、電視為主，現在隨時代變化，慢慢將重心轉移至網路；「網紅」價格也比較便宜，招標金額才比較低，「嘴在人家身上我也沒辦法」。

柯文哲經常被網友「捕獲野生市長」坐公車、搭捷運、吃路邊陽春麵攤，堪稱台灣政壇「最敢言、樸實的毆吉桑」，但也遭質疑是刻意塑造出的親民形象。台北市前觀傳局長簡余晏卸任後就曾公開表示，柯確實有網路幕僚做規劃，也有「柯粉型網軍」會第一時間出來帶風向，市府前幕僚邱昱凱、戴季全都被點名為柯「操軍」。

各局處以小額標案指定對象

台北市議員王世堅曾指，柯養網軍的錢一筆來自於財團、另一筆來自於中國。王鴻薇昨再列舉觀傳局資料指出，網路行銷、操作網路風向的資金，是各局處以十萬元以下的小額標案「指定」給特定網紅，藉由柯與網紅互動影片提升網路聲量、塑造庶民形象，批柯以行政資源打個人選戰。

低於10萬元案 不需公開招標

王鴻薇表示，北市府自去年世大運就積極操作柯文哲與網紅連結，包含蔡阿嘎、阿滴、上班不要看等共十支影片，內容多是柯上鏡頭與網紅互動、塑造年輕形象，招標金額統一為九萬六千至九萬九千元，依法十萬元以下標案不需要公開招標，「這等於是讓柯文哲想找誰就找誰，根本就是花錢買交情。」

據了解，北市府自去年起籌組「選戰宣傳會議」，操作選戰策略與市政議題宣傳節奏，每週三由柯文哲、市政顧問蔡壁如親自主持，僅核心幕僚參與決策，決議再交由各局處執行。

台北市議員吳世正就曾踢爆，觀傳局在主秘會議召集各局處進行「市政宣傳會議」，但影片淪為市長個人宣傳，經費藏各局處中，還規定在十一月選前驗收。

王鴻薇昨更統計，光是今年下半年，教育局、觀傳局、衛生局都有百萬元以上的影片標案，由網路平台宣傳市政，預計在選舉前推出，總金額五百六十七萬元，痛批公務人員成競選人員、公帑成個人競選經費，整個市府都成柯的競選總部。

丁守中：公務預算包裝個人

對此，國民黨台北市長參選人丁守中指出，柯在舉辦世大運時就綁了上億元預算，變相做個人行銷；丁諷，柯說不花大錢打選戰，卻以每年上千億元公務預算在基層撒錢、推施政優惠，「整個市府都是他的競選總部」。

姚文智陣營：嚴謹用公資源

民進黨台北市長參選人姚文智首席發言人吳思瑤表示，現任市長掌有執政優勢，但悍守行政中立是民主政治的基本原則，呼籲涉及過當使用公共資源從事選舉的作為，應當更加嚴謹，也要接受社會公評。