〈台北都會〉違法改裝夾娃娃機 新北強力取締

2018-07-07

業者恐判刑 還會被斷水電

〔記者葉冠妤／新北報導〕現正值暑假期間，為避免學子沉迷，新北市府將強力取締改裝夾娃娃機，包括俗稱的「彈跳台」、「釣魚台」、「水溝台」、「紅包台」等改裝的選物販賣機通通違法，市府強調，機台改裝已與原本選物販賣機對價取物不符，屬電子遊戲場業管理條例管制的電子遊戲機，業者不僅恐面臨一年以下有期徒刑，市府也會祭出強制斷水電或拆除手段。

新北市經濟發展局指出，網路曾瘋傳市面上夾娃娃機可被改裝，變成俗稱「彈跳台」、「釣魚台」、「水溝台」、「紅包台」等來增加娛樂性，甚至有多名民眾撥打一九九九專線向市府求證。

全市夾娃娃機店清查 4成逃稅

經發局表示，目前已完成全新北市七五一家夾娃娃機店的清查，經統計，有近四成店家（二六○家）查無辦理商業登記與繳稅，市府已依法限期改善與輔導；此外，現場查獲機台內擺放穿著暴露公仔一二七件、店家占用騎樓廿一件、盜版品四件，也已全數依相關法令查處。

另外，現場認屬電子遊戲機者有廿九件，其中十件涉及改裝，這些機台不是在台內底部改成彈性繩索網，讓物品夾起來後掉落時，利用彈跳方式掉出洞口，就是底部改成鐵條隔間，讓物品有機會被夾起時，從縫隙中掉落；其餘十三件則是夾紅包或彩券與沒有保證取物，均觸犯電子遊戲場業管理條例第十五及廿二條。

經發局呼籲夾娃娃機店各場主、台主遵守相關法令規定，不得擅自更改機台。