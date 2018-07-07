〈台北都會〉公保地解編申請「抱蛋」 新北：整合不易

2018-07-07

〔記者賴筱桐／新北報導〕早期政府劃設公園、學校等未徵收的公共設施保留地（簡稱公保地），土地使用受限，影響民眾權益，新北市政府二○一四年提供解編管道，推動不理想，計畫展延至今年三月結束，申請案仍「掛蛋」，民代質疑「還地於民」政策跳票，要求檢討。城鄉發展局表示，解編須取得百分百地主同意，整合不易。

俗稱減半徵收 2014年起推動

新北市議會民進黨團調查，新北市未開闢公共設施用地約五九五○公頃，二○一四年三月市府頒布「新北市政府受理都市計畫公共設施保留地申請檢討變更作業要點」（俗稱減半徵收），挑選廿一處都市計畫區未開闢的公園、機關、學校、停車場、市場等保留地，面積總計二六四公頃。民眾可申請土地變更商業區或住宅區，並回饋五十％公設用地，期間放寬條件，只要取得五十％地主同意，就可送件初審，但無人提出申請，計畫展延至二○一八年三月底，申請件數依舊掛零。

變更要捐地一半 地主抗拒

多數地主認為，土地劃為公設保留地，被綁了數十年，長期遭限制利用，權益受損，政府不給一毛錢補償，申請變更還要捐出五十％土地，極不合理，降低申請意願。

還地於民承諾 議員批跳票

市議會民進黨團總召集人李坤城表示，公設保留地解編政策執行不理想，二○一五年六月修正作業要點，期限延長至二○一八年三月底，依舊無人申請，執行成效不彰。他批評，市府「雷聲大、雨點小」，還地於民的承諾跳票。

城鄉局計畫審議科科長方凱玲表示，市府雖放寬申請條件，最終仍須取得所有土地所有權人同意，部分土地持分複雜，整合不易，造成推動困難。過去曾受理一件申請案通過初審，後來無法取得全數地主同意，仍無法繼續進行。

城鄉局：將朝市地重劃開發

方凱玲說明，一般公設保留地可透過區段徵收、市地重劃等方式解編，為顧及環境品質，必須回饋土地做公共設施，二○一四年起內政部營建署補助各縣市政府進行公設保留地專案通盤檢討，新北市獲得二一六三萬元經費，正在篩選有機會解編的土地，將朝市地重劃開發。