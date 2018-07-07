〈北部〉造價3億 台鐵林榮新光站10日啟用

2018-07-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東線唯一地下車站「林榮新光站」，將在本月十日落成啟用，當天將出售紀念套票、加開花蓮至林榮新光站的專開列車，而當天出售的限量紀念套票中的林榮新光站月台票，還特別印有一張一九六八年舊林榮站廢站前的老照片，極具紀念價值！

最豪華簡易站 設有三座電扶梯

交通部於一百年推動花東鐵路瓶頸路段雙軌電氣化、花東車站效能提升計畫，於壽豐溪新建第三代溪口河底隧道，南引道通過鳳林鎮新光兆豐農場下方，由於地方期盼林榮車站復站，因此由新光集團出資三點一五億元興建地下車站，車站內共設三座電扶梯、挑高的車站大廳以天井引入自然光，還有大理石鋪面等，堪稱「全台灣最豪華簡易站」，也是台東線鐵路除了台東站之外，唯一有電扶梯的車站。

林榮新光站開幕典禮將在十日上午十點半舉行，當天上午台鐵局慶祝新站啟用，將加開行花蓮車站至林榮新光站的專開列車，上午九點四十六分發車、十點廿三分抵達；回程十一點四十五分出發、十二點十分回到花蓮站。

發售紀念套票 50年前舊站曝光

台鐵花蓮運務段長吳金添說，啟用當天將發行一千份紀念套票，每套售價一百元、每人限購五套，上午九點起在林榮新光站發售，售完為止！除一張「林榮新光站至光復站」的區間車平面式車票外，還包括林榮新光站薄紙式月台票，印有五十年前的舊林榮站老照片，照片中黃皮客車列車於舊林榮站待避等候南下列車通過，背景還有昔日的日式木造站房，老照片是台鐵局向鐵道迷取得授權，十分具有紀念價值；他說，舊林榮站因二代溪口隧道完工後鐵路截彎取直，已經在一九八二年廢站拆除。

當天候車空間也將佈置在地老照片、鐵道文物展、「國際慢城」鳳林鎮舉辦「蝸牛遊市集」；而兆豐農場人氣動物包括陸龜、金剛鸚鵡等也將現場助陣迎賓。

啟用後 每天上下行各4班停靠

台鐵局表示，林榮新光站每天上、下行各有四班車，包括上午台北站發車的南下五十二次莒光號觀光列車，以及北上五十一次莒光號觀光列車，其餘三班為區間車，預計台鐵今年十月改點時，每天排一班次普悠瑪新自強號停靠。