〈北部〉宜蘭擬推透明垃圾袋 環局：僅禁黑色

2018-07-07

預計九月公告 明年初上路

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣環保局研議推動「使用透明垃圾袋政策」，預計九月一日公告試辦，明年初上路，網友批評無色全透明垃圾袋難買，批環保局在推擾民政策；環保局長周錫福解釋，將來禁用的僅是黑色不易透光垃圾袋，紅色、綠色、藍色等半透明塑膠袋仍可使用，不會造成困擾。

蘇澳鎮上個月二十九日發生垃圾車氣爆意外，造成三人受傷，起因疑似丟進易爆裂危險物品所致，垃圾分類議題引起關切，宜蘭縣各鄉鎮市清潔隊員，紛紛向環保局反映，希望全縣垃圾袋透明化，方便清潔人員看清內容物，並要求做好垃圾分類，避免再有類似意外。

透明垃圾袋難買 挨批擾民

環保局因此打算推透明垃圾袋政策，日後清倒垃圾只能使用透明垃圾袋，九月一日公告試辦，明年初上路，消息一出，招致反彈聲浪，有人認為，環保局推行透明垃圾袋，還不如呼籲大家落實垃圾分類，且完全透明垃圾袋不易購得，這樣的政策根本是擾民。

周錫福昨天出面澄清，直指花蓮、台東已陸續推出透明垃圾袋政策，宜蘭不是第一個實施的縣市，透明垃圾袋供清潔隊員判斷有無做好垃圾分類，避免不必要的衝突，進而減少收取垃圾時意外發生頻率。

環局：有色半透明也能用

再者，這項政策並非要求民眾只能使用完全透明透光塑膠袋，市面上常見的有色半透明塑膠袋也能使用，只有完全不透光，看不到內容物的垃圾袋，才被限制。

周錫福說，政策還未上路，在此之前會廣納各界意見，作適度調整，促使政策執行後更符合民意，基於環保需求、安全考量，請鄉親全力配合新措施，一起做好垃圾分類。