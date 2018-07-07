〈北部〉FUN暑假 竹縣板凳電影院21日開張

2018-07-07

攜凳看電影 玩趣味活動

〔記者黃美珠、洪美秀、王駿杰／新竹報導〕新竹縣新瓦屋板凳電影院二十一、二十八日兩個週末夜，除安排好看電影，並有許多趣味活動。攜凳入座還有機會獲得免費冰棒，邊看電影邊消暑。

縣府文化局長張宜真表示，板凳電影院開演前一個半小時另有暖場活動，廿一日將邀請羅賓樂團演唱客家新音樂創作歌曲、蘋果劇團表演「小木偶奇遇記」，在地的新瓦屋花鼓隊也將為開幕表演，炒熱氣氛；當天下午四點放映溫馨喜劇「花甲大人轉男孩」、晚上七點放映小朋友喜愛的熱門電影「神偷奶爸（三）」。

廿八日將邀請金氏世界紀錄保持人「溜溜球達人楊元慶」表演，「海波兒童劇團」帶來寓教於樂的「小泰山」，還有麻吉貓唱跳秀；下午放映奧斯卡最佳動畫片「可可夜總會」、晚間放映「蜘蛛人：返校日」。

張宜真說，今年另有七項好康大Fun送，包括：闖關蓋好禮、街頭藝術秀、填問券送涼扇、音樂旋轉木馬、帶板凳換冰棒、禾埕舞台秀及紀念板凳抽抽樂。

新竹241藝術空間 推數位童樂會

新竹241藝術空間即日起到九月二日，則推出「數位童樂會」特展，透過互動遊戲裝置、VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、MR（混合實境）、光雕投影等人機互動技術，為親子打造暑期寓教於樂好去處，還有各種講座。

6米高哆啦A夢 拍照打卡熱點

此外，即日起到二十九日，在新竹遠東Big City巨城購物中心創藝大樓一樓，將舉辦「哆啦A夢！金銀島奪寶探險」大型主題活動，現場設有六公尺高的巨型哆啦A夢，已成為拍照打卡熱點，活動期間每週六有人偶拍照見面會。