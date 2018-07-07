〈北部〉苑裡中溝溪 水黑魚翻肚飄惡臭

2018-07-07

民眾質疑遭偷排廢水或掩埋場污水外洩

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕實在有夠噁！苗栗縣苑裡鎮苑坑里中溝溪，被民眾發現經過數日大雨放晴後，竟然出現惡臭味，令人作嘔，而且溪水宛若墨汁一般暗黑，沿線可見不少魚屍翻肚，總數超過一百尾，讓民眾質疑是否有人趁雨勢偷排廢水、污染物或附近垃圾掩埋場流下的污水。

環局：可能水中溶氧量不足 致魚群暴斃

苗栗縣政府環保局秘書蔡政勳說，昨天上午接獲通報後，已派出稽查人員前往現場。初步發現，由於中溝溪長滿布袋蓮，而布袋蓮耗氧量大，降低水中溶氧量，可能因此造成魚群暴斃，稽查人員研判魚群已經死亡數日，也是惡臭來源。

已採樣化驗 並前往掩埋場勘查

蔡政勳說，由於近日苑裡鎮雨勢不斷，雨水可能攪動水底泥土，若水底泥土顏色較暗，連帶會影響溪水外觀。初步研判是溶氧量過低造成溪中死魚。不過，為了杜絕污染等狀況，稽查人員仍會採樣，並前往附近的垃圾掩埋場勘查。

公所：掩埋場有污水設備 杜絕外流

苑裡鎮公所則強調，掩埋場已經設置處理污水設備，杜絕外流，並非掩埋場所致。

地方人士指出，事發地點在中溝橋往下約兩三百公尺雜草較少處，沿線溪水已經不復以往清澈，而且臭味讓人經過時必須掩鼻，除了臭水溝味，還混雜著魚屍的腥味，相當噁心。且魚屍浮起後都會卡在雜草附近，沿線走訪後，死亡浮起水面的魚屍超過百尾，都是未曾見過的狀況。

民眾說，附近還有農田取用中溝溪水灌溉，如果有人蓄意趁著大雨偷排廢水、污染物，「簡直太過分」，懷疑是否有工廠亂排放廢水，呼籲苗縣環保局徹查，不能輕輕放過。