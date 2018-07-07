〈北部〉國中小花12億裝冷氣 議員盼一次到位

2018-07-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦日前宣布，將以三年時間完成國中、小「班班有冷氣」計畫，教育局長高安邦昨在市議會進行專案報告，多位議員認為三年時間過長，還會有資源分配不均問題，希望預算一次到位，此外，目前有些班級冷氣老舊，使用起來反而耗電，建議列入更換範圍；另電費也是一大問題，希望要有完整配套措施。

教育局長高安邦說，目前國中、小教室裝置冷氣比率不到二成，預估還有五千八百班要裝設，每班費用約廿萬元，其中十萬元為冷氣費用，每班可裝置兩台大噸數的分離式冷氣，另外十萬元則作為變更用電容量、線路改善等費用，總經費預估要十二億元，將分三年編列，初期將以九年級、西曬的班級為主。

他說，目前十三區當中只有大園區國中小，因位於飛航噪音管制區內，所有班級都裝設氣密隔音窗、冷氣並補助八成電費，未來冷氣若太耗電也會更換，經費全部由航空噪音防制費補助，至於其他地區學校則採用使用者付費，原則上每位學生每學期繳納五百元班費，由班級購買儲值卡支付冷氣電費，至於弱勢的學生則不必付費。

議員黃婉如、陳志謀建議預算一次到位，否則會引發諸多問題，另裝置冷氣所衍生的電費問題，也要一併考量；議員王浩宇則播放教室實測溫度情況，有的教室外牆溫度高達攝氏四十六度，要學生怎麼上課；議員詹江村也要求儘快完成普查、建立優先順序；議員彭俊豪則建議老舊設備也要更換；議員李柏坊要求考量弱勢家庭學生，可能連電費都無法負擔。

教育局於今年四月進行普查，全市國中小班級數共七一九二班，裝置冷氣只有一三二八班，裝置率只有十八．四六％，其中國中二二○三班、有九一三班裝置冷氣，裝置率達四十一．四四％，國小較低，四九八九班、有四一五班裝置冷氣，裝置率只有八．三二％，至於大園區以外學校裝置冷氣的經費大都來自議員配合款。