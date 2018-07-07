〈北部〉綠捷未徵收土地 市府：明年可取得

2018-07-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線機電工程已於五日簽約，土木工程招標也箭在弦上，市府捷運工程局長陳文德昨在議會專案報告時，卻被多位藍營議員質疑站區及沿線土地根本尚未取得，即使今年十月動工也是假象，恐重蹈機場捷運「有站無路」覆轍；陳文德對此表示，今年會完成所有土木工程招標作業，至於未徵收土地部分，目前已辦理公聽會，預估明年就會取得土地，不致影響工程進度。

捷工局：8月進行協議價購

捷工局表示，土木工程分為三個標案，其中，橋墩及連續壁施工涉及私有土地部分，已在二月召開十五場公聽會，同步辦理查估作業，預計八月進行協議價購，明年底會取得多數土地，不影響綠線原定施工進度；另，涉及都市計畫變更作業者多為路外用地，預計十月即可審定，明年下半年就可取得土地。

議員憂重演機捷「有站無路」

議員蘇家明說，捷運綠線走八德區、桃園區介壽路到桃園火車站後，沿桃園區中正路、蘆竹區中正北路進入航空城都市計畫區，其中介壽路、中正路及中正北路大部分都是未徵收的既成道路，其中高架段橋墩部分必須徵收，地下段還要付給地主權利金，這些還在作業中，難免讓人對工程進度憂心。

議員林政賢、徐其萬、詹江村則質疑，綠捷站區及沿線土地都尚未取得，市府卻稱綠線捷運今年十月將會開工，但許多人懷疑是為了趕進度，當年機捷就是因無法取得土地，才會造成部分站區「有站無路」，如今捷運綠線又犯同樣錯誤，恐怕會重演「有站無路」窘境。

議員黃婉如痛批，綠捷地下或高架段周邊許多居民，並未被邀請參加公聽會，都市計畫如何變更也不清楚，這分明是矇騙市民；徐其萬也認為，介壽路、中正路很多路段都未徵收，如今捷運綠線工程將動工，一定會引發地主反彈，對工程進度不利。