〈北部〉中壢中新地下道拓為六車道 八月十五日通車

2018-07-07

配合機捷延伸工程 交通需求

〔記者許倬勛／中壢報導〕交通部鐵道局北部工程處為闢建機場捷運延伸至A23中壢火車站的站體工程，計畫將緊鄰中壢火車站、連接前後站的元化路地下道永久封閉，改由中新地下道替代，為避免衝擊當地交通，交通部鐵道局北工處今年初分二階段進行拓寬工程，第一階段新街溪側新闢十．四公尺寬的三個車道已完工通車，第二階段則要降低高度開挖原有地下道的機車道，完工後中新地下道將從原本的雙向四車道變為六車道，預計八月十五日完工通車。

元化路地下道可串聯中新路、龍岡路等地下道和中原陸橋，自一九八四年通車以來每日車流量眾多，尖峰車流量每小時可達一二○○至一五○○輛次，因機捷延伸線工程須進行封閉、填平，地方擔心當地交通進入黑暗期，鐵道局與市府協商制定交通維持計畫，預定將中新地下道拓寬為雙向六車道，作為元化路地下道封閉後的替代道路。

交通局表示，中新地下道為聯絡中壢火車站前站中和路與後站新興街要道，原為雙向各一汽車、機車道，將拓寬為雙向共六車道，預計可容納六千多輛車次，有助舒緩中壢前後站交通，拓寬工程已進入第二階段，目前僅開放右側三車道，預計八月十五日全面完工通車。

元化路地下道 將階段性封閉

至於元化路地下道封閉期程，市長鄭文燦昨視察時表示，考量居民長久以來的使用習慣，會採取「階段性」封閉措施，目前已於兩地下道設置引導車流告示牌，在中新地下道完工通車後，會先封閉元化路地下道機車道進行壓力測試並蒐集民眾意見，評估替代道路的使用狀況、行車動線穩定後，才會完全封閉元化路地下道。

交通局表示，目前擬定的元化路地下道封閉後改道動線，另有由中壢區中華路、興仁路（興仁平交道）至環中東路；由中華路、普忠路（普忠地下道）至環中東路；由中華路、普義路（中原陸橋）至中北路或環中東路；由平鎮區延平路、龍岡路（龍岡地下道）至環中東路；由平鎮區延平路、台六十六線快速路（快速路平交道）至中豐路；由平鎮區延平路、環南路（環南地下道）至中豐路。