〈中部〉新任中研院院士 兩興大人入選

2018-07-07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央研究院新公布第三十二屆新任院士名單，中興大學植物病理學系講座教授、基改木瓜專家葉錫東，以及興大校友、甫當選美國國家科學院院士的傅嫈惠同獲生命科學組院士，六名新任生命科學組院士中，有兩位由興大培育。

葉錫東 基改木瓜專家

葉錫東是國際知名的基改木瓜專家，畢業於興大植病系和研究所，攻讀美國康乃爾大學植物病理學系取得博士學位後，一九八四年返回母校興大植病系任教至今，三十多年來曾任興大副校長、生科中心主任，當選美國科學促進會及植物植病學會會士，曾獲行政院傑出科技貢獻獎、國家學術獎等，是國內首位成功利用生物科技植物遺傳工程技術解決農民栽培農作物困難之學者。

葉錫東指出，一九七○年代台灣木瓜感染輪點病毒嚴重，在市場幾乎絕跡，前總統蔣經國指示派年輕學子出國取經，隔年設置植物病毒學門的公費留考名額，當時國內僅有興大開設該學門，他在學期間該科成績滿分，輕鬆地考取公費留學，留美開始研究木瓜之路。

目前葉錫東擔任興大與加州大學國際植物與食品生物科技中心主任，與美國農業名校合作，提升我國農業科技研究。

傅嫈惠 專長人類遺傳學

另位生科組院士傅嫈惠今年五月甫當選美國國家科學院院士，其專長為人類遺傳學及神經科學，傅嫈惠畢業於興大食品暨應用生物科技學系、俄亥俄州立大學生物化學和分子生物學博士，二○○二年在加州大學舊金山分校組建實驗室，研究人類睡眠基因，探討人類睡眠調節及人體節律的分子機制，以及脫髓鞘疾病等研究。