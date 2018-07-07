〈中部〉盧秀燕團隊批路平 市府：56%滿意

2018-07-07

〔記者黃鐘山／台中報導〕內政部營建署評鑑，台中市近兩年都獲得直轄市道路平坦度第一名。但國民黨市長參選人盧秀燕團隊昨天公布委託媒體所做的民調，有四成七三的市民不滿意路平專案，質疑宣傳大於實際；市府回應，路平四年五百公里已於今年六月提前達標，同時間的滿意度更高達五成六三，會持續努力。

盧團隊公布民調 指四成七不滿意

盧秀燕發言人團隊今日在議會召開記者會公布委託某媒體所做的民調，結果顯示四成七三的市民不滿意市府路平專案，滿意的只有三成三一，而且不管在性別、年齡、教育程度、政黨傾向、地區等分類，不滿意路平狀況的比例皆顯著高於滿意的比例。

該團隊表示，市長林佳龍從二○一五年第一次追加預算到現在，路平預算超過廿五億元，但在內政部營建署縣市政府道路養護管理的考評，台中在政策和實際作為的總評比中卻是二○一六年六都倒數第二，二○一七年六都吊車尾。

發言人團隊指出，號稱四年五百公里的路平專案，結果是評比差，民調數據也差，市府路平宣傳永遠大於實際，盧秀燕擔任市長，將加快「道路立體圖資系統」的建立，也讓市民直接上傳影像紀錄通報，讓市民一起監測路平。

市府建設局表示，過去三年多來，陸續完成市區、山海屯各主要道路、和平山區與小巷弄等大小道路，路平整體滿意度從二○一五年八月首次進行的三成八五，進步到今年六月的五成六三，路平城鄉差距大幅縮小，四年五百公里也於今年六月提前達標。

市府：道路平坦度 連兩年獲評第一名

建設局強調，路平專案採取嚴格的工法進行，也避免其他單位挖挖補補，延長路面使用壽命，營建署評鑑前兩年都獲得「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」直轄市道路平坦度第一名，盧秀燕委託媒體所做的民調，與市府長期進行的調查有落差，不予評論。