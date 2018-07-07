〈中部〉政府最優先工作 賴清德：拚經濟

2018-07-07

昨參訪友達 與顯示器業者座談

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長賴清德昨日下午參訪友達光電台中廠，並且與顯示器業者座談，台灣顯示器產業聯合總會理事長蔡國新提出希望政府能提供更開放的政策與配套；賴清德表示，目前拚經濟是政府最優先的工作，昨天與業者座談，就是要支持大家，目前已鬆綁三百多項法令，並且提出行動方案來解決五缺問題。

賴清德致詞表示，目前拚經濟是政府最優先的工作，總統蔡英文為了推動經濟發展，提出「前瞻基礎建設」、「五加二」產業創新、「新南向政策」新經濟三大方向。

賴清德表示，在他接掌行政院之後，拚經濟是最優先工作，由他親自主持「加速投資台灣專案會議」，推動多項政策，第一便是減稅及合理化稅制。其次是鬆綁法令，讓企業經營空間更寬廣，目前已鬆綁大概三百項法令，無非就是希望與大家站在一起拚經濟。第三是解決企業「五缺」投資障礙，不論是水、電、土地、人才與人力，政府均擬定行動方案，不僅推動法令、新訂法令、修正法令或編列預算解決，並於座談會中提供書面行動方案，就是解決企業的問題。

賴清德表示，行政院昨天與企業座談的重大意義，是要以行動支持大家，面臨國際激烈競爭，產業勢必有一些困難需要政府協助及解決，因此希望能共同合作，台灣經濟得以蓬勃發展。

台灣顯示器產業聯合總會理事長蔡國新表示，台灣的顯示器產業面臨劇烈的競爭，希望政府提供更開放的政策與配套，協助台灣顯示器產業繼續發光發熱。