〈中部〉毒死鳳凰木 農友懺悔補植任護樹志工

2018-07-07

搶救無效砍除 「森之炎」美景少一角

〔記者陳冠備／彰化報導〕美景少一角！彰化縣溪州鄉綠筍路兩旁栽種近三百棵鳳凰花木，每年六月紅花盛開，有「森之炎」美稱，然而一年多前，近十棵鳳凰樹遭人鑽洞注入不明液體，造成鳳凰樹枯死，最近又被發現遭毒鳳凰木全被砍除，賞花民眾大嘆不捨。鄉公所表示，被灌毒的鳳凰木搶救無效，擔心枯枝壓傷人才砍除，去年由灌毒的農民重新補植，且認真照顧，希望彌補過錯。

一年多前本報曾披露，綠筍路上有十顆鳳凰木遭附近種植芭樂的農民，以樹蔭會影響芭樂成長為由，用農藥「年年春」鑽洞灌毒，相關單位得知表示，將全力搶救樹的生命，近日有民眾到此賞花，發現鳳凰木仍遭砍除，留下枯死樹頭長滿香菇、木耳，還有甲蟲鑽進樹芯產卵，隧道美景少一角，覺得相當可惜。

對此溪州鄉公所農業課長莊彥暉表示，綠筍路鳳凰花隧道是溪州鄉賞花勝地，一年多前遭破壞後，立即報警逮捕破壞路樹的鄭姓農民，但遭毒的鳳凰木還是搶救無效，經常掉落枯枝影響通行，不得已只好全數砍除，因此狀告法院依毀損公務罪要求農民賠償。

莊彥暉說，在法庭上鄭姓農民坦承，因當年收成不佳，一時情緒失控才犯錯，也說看這群鳳凰木從小樹變大樹，遭自己毒手而死，覺得相當後悔，承諾將補植十棵鳳凰木，並擔任綠筍路鳳凰木隧道維護志工，彌補過錯。莊彥暉也說，考量農民經濟狀況不佳，且展現誠意，所方決定和解。

補植10棵小樹 跟周邊樹群仍有落差

溪州鄉長黃盛祿說，去年三月所方已在枯死鳳凰木間補植新樹苗，鄭姓農民平時幫果園補充完肥料後也會施肥給小鳳凰木，才一年間小鳳凰木已從一米半長至目前約二米半，相當用心維護，不過跟周邊六米高的樹群仍有一段落差。黃盛祿也幫農民緩頰，認為農民已得到教訓，也希望大家從這起事件得知，生命教育就是從尊重大自然開始。