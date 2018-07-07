〈中部〉客運站小又分散 埔里擬建轉運中心

2018-07-07

鎖定大城路與公誠路口台糖用地

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮為通往日月潭、清境農場等知名景點重要交通樞紐，但缺乏大型轉運中心方便遊客轉乘或接駁，鎮公所計劃透過變更埔里都市計畫第四次通盤檢討進行改善，鎖定大城路與公誠路長期閒置的乙種工業區進行整體開發，地方客運業者則樂觀其成，土地大部分屬於台糖公司，仍須台糖點頭答應。

埔里都市計畫第三次通檢討於二○○五年發布實施，距今已有十三年，明顯超出都計法規定三至五年至少應通盤檢討一次，公所於去年六月公告辦理第四次通盤檢討，包括公共設施開闢、閒置土地活化列為重點檢討項目，交通運輸整合計畫也納入本次通盤檢討辦理。

公所表示，埔里為通往清境農場、日月潭等風景區的交通樞紐，但目前市區內的南投客運、彰化客運及長途國光客運車站分散，並有腹地不足、市區路幅狹小等限制，無法進行整體開發，甚至南投、彰化客運現有車站還使用公共設施保留地，都有待改善。

目前市區適合整體開發轉運中心是大城路與公誠路乙種工業區用地，面積約九公頃，該區內除了供埔里酒廠作觀光使用之外，其餘長期處於閒置狀態，大部分是台糖土地，面積約六公頃，也有部分屬於南投農田水利會，未來若能引入轉運中心機能，可提升市區交通系統的服務品質。

公所指出，已邀集客運業者及土地所有機關召開協調會，客運業者樂觀其成，認為可以解決現有車站腹地不足與道路狹窄問題，並能擴大接駁或轉運功能，對於提倡搭乘大眾運輸旅遊、節能減碳有正面幫助。

台糖︰需進一步研議評估

至於乙種工業區變更，須依都市計畫工業區檢討變更審議規範辦理，若變更為住宅區、商業區，應捐贈公共設施用地及可建築土地面積，不得低於變更面積的卅七％及四十．五％，可提供為地方轉運中心使用，最終仍需台糖配合，台糖方面還需要進一步研議評估。