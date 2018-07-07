〈中部〉嘉縣游泳池查核 僅4間全數合格

2018-07-07

〔記者林宜樟、曾迺強／嘉義報導〕夏季為戲水游泳旺季，嘉義縣政府前天公布全縣十九間公私立游泳池查核結果，除了三間尚未開放使用，其餘十六間只有四間在十項查核項目中全數合格，其餘待改善，且有四間在攸關民眾安全的救生員配置項目不合格。縣府教育處表示，七月中旬複查，部分泳池在建築安檢及消防安檢不合格，通知後仍不改善，將會同各權責單位聯合稽查。

縣府指出，全數項目合格為文昌國小泳池、民雄國中泳池、大林國中泳池、水上國小泳池；攸關民眾安全的救生員配置部分，中正大學泳池、新港藝術高中泳池、協志工商泳池、竹崎鄉立泳池皆不合格；嘉義縣立泳池、朴子市立泳池、大林鎮立泳池則尚未開放使用。

中正大學體育中心陳姓組長說，依規定標準泳池需有四名救生員，但中南部地區較難聘請長期救生員，該校過去採開放一半泳池方式聘請兩位救生員，今年查核認定不合格，已進行招聘救生員補足人力。

新港藝術高中校長廖連喜說，檢查當日因校方未出具建築物公共安全檢查簽證、消防管線機房空間燈泡因接觸不良而不亮，原聘雇二名救生員有一名當日請假，導致建築安檢、消防安檢、救生員配置等項目未達標，事後已補件，強調泳池安全無虞。

縣府教育處體健科長黃宏鼎說，協志工商暑假不開放，校方表示之後會改善，竹崎鄉立游泳池將整修，鄉公所表示救生員部分會補足。