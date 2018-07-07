〈中部〉加工廠無法消化 集貨場鳳梨堆置

2018-07-07

永興集貨場昨起暫停次級品收購

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鳳梨價格慘跌，農糧署啟動調節機制，以每公斤八元收購次級品鳳梨加工，但因加工廠飽和無法消化，古坑永興集貨場四天收購四萬多台斤都堆置在場內，業者批政策跳票，昨起不配合農委會的次級品收購政策，改依市場價格收購；農糧署回應，已媒合加工廠先採購二十公噸（約一萬二千台斤）。

上週鳳梨產地收購價跌至每台斤三、四元左右，農民不滿政府反應太慢，揚言北上行政院陳情，農糧署上月三十日啟動採購加工措施，每公斤八元收購加工用次級品。

古坑永興蔬果運銷合作社理事主席黃威騰指出，配合農糧署政策二日開始收購，沒想到政府跳票，說會媒合加工廠來處理，但從二日到五日一顆都沒運出去，場內累積堆置四萬多台斤，而且錢都已給農民。

黃威騰表示，場內堆滿鳳梨，加上沒有空籃子可用，根本無法工作，昨天仍有許多鳳梨農載著滿車鳳梨到集貨場，緊急向古坑公所借用舊倉庫才能正常運作，若還是沒有加工廠採購，集貨場不再配合政策，將依市場價格來收購。

林姓農民說，鳳梨價格從四、五月下跌，一甲地最少賠三、四十萬元，政府不能開支票又跳票，政策執行也要做好相關配套措施。

農糧署：媒合加工廠採購20公噸

針對業者、農民批政策跳票，農糧署發布新聞稿指出，經了解，永興供貨規格與加工廠需求未取得共識，經派員到加工廠協商採購規格，加工業者昨日同意採購二十公噸，另目前已有七家農民團體及加工業者協助赴產地採購次級果加工，登記數量已達三百公噸，迄今共採購一百卅八公噸。

黃威騰強調，政府不要說一套做一套，，昨已不配合農委會的次級品收購政策，依市場價格收購。