〈中部〉攝影賽奪冠 唐寶寶作畫喜悅 黃巧伊抓得住

2018-07-07

就讀偏鄉學校 不因家庭變故喪志

〔記者林宜樟／嘉義報導〕屬偏鄉學校的嘉義縣布袋鎮過溝國小應屆畢業生黃巧伊，因父母離異後，父親過世，她多年來與祖母相依為命，但不因家庭變故而喪志，努力學習畫畫與攝影，希望把家鄉的故事傳到各地；去年她上畫畫課時，以手機拍下罹患唐氏症的李姓男同學開心作畫時照片，日前參加「坤泰盃」攝影圖文徵選，這張充滿生命力的作品獲得評審肯定，獲選為國小高年級組第一名。

課業成績優秀 擁藝術天分獎連連

黃巧伊上課之餘，也要幫忙家務，還要照顧高齡七十六歲祖母，雖在中低收入戶家庭成長，但課業成績優秀，擁有藝術天分，曾獲得第四十五屆世界兒童畫展台灣區特優獎、嘉義縣財稅局一○七年度認識租稅漫畫比賽國小高年級組第二名等獎項。

該校美術老師謝碧花說，李姓男同學因唐氏症在學習上有困難，常坐不住在教室亂跑，但他喜歡畫畫，每次上畫畫課就很開心，黃巧伊五年級時擔任畫畫課小老師，指導當時四年級的李姓男同學。

黃巧伊說，每次李姓男同學拿起畫筆在畫紙上揮灑時，純真笑容讓她印象深刻，她用手機拍下對方畫畫時開心的模樣，留下感動心靈的照片，參加坤泰盃攝影圖文徵選，未來希望透過影像或圖畫，讓外界知道更多家鄉美好的人事物。

坤泰盃攝影圖文徵選由財團法人坤泰文教基金會舉辦，今年主題為「世界的眼」，評審認為黃巧伊在日常生活中，以手機及時拍下唐氏症學童享受畫畫的樂趣，構圖及環境說明佳，唐氏症學童臉上的墨跡有畫龍點睛之效，是不可多得的好作品。

該校校長陳淑惠說，學校推動藝術教學，讓學生從幼兒園就開始學習美感教育，對於弱勢家庭學生更引入各項資源協助，巧伊學習態度很好，非常認真，期許她畢業後堅持不懈朝目標努力。