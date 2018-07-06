〈南部〉台灣暗蟬藏身公墓 待解寄主植物之謎

2018-07-06

當地如生態孤島 沒有木麻黃

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣暗蟬（北埔蟬）為台灣特有種，其最大棲地為位於台江國家公園的木麻黃防風林，由於木麻黃為外來植物，在這之前，台灣暗蟬的寄主植物是什麼，一直是生態之謎，台灣暗蟬研究專家陳建宏日前在永康第一公墓發現為數不少的暗蟬，由於當地為一處「生態孤島」，四周都是房子，這處棲地的發現，也可望解開暗蟬生態之謎。

陳建宏與台南大學生態系主任張原謀表示，當地幾乎被周圍密集的房舍所隔絕，為一處獨立棲地，但當地沒木麻黃，主要為構樹、血桐、榕樹、苦楝等植物，其中構樹可能就是暗蟬的食草。

可供棲地營造及復育重要參考

目前正在執行大學社會責任（USR）計畫的張原謀表示，永康第一公墓在入夜時分，暗蟬叫聲此起彼落，而且放眼望去沒有木麻黃。這塊「孤島」過去一直未被發現，目前暫時也沒有棲地消失的危機，這是很有價值的棲地，可望解開暗蟬生態之謎，未來也可提供作為暗蟬棲地營造及棲地復育的重要參考。

張原謀解釋說，台灣暗蟬是台灣特有種， 在還沒有以木麻黃林為主要棲地及主要食草之前，其原生棲地是什麼樣子，寄主植物又是什麼？因此只要找到一個棲地，附近沒有木麻黃，又有一個龐大的族群，這裡就是適合暗蟬的棲地，而且一定有讓暗蟬可完成生活史及延續族群的食草植物，而永康第一公墓就具有這樣的條件。

根據文獻記載，台灣暗蟬喜歡出現在雜木林中，最早是由日治時期新竹州北埔支廳長渡邊龜作於轄區內採獲，由日本學者松村松年於一九○七年所發表的新種，因而命名為「北埔蟬」，由於牠的形態特殊，松村博士還為牠設立了一個新的屬名「Taiwanosemia」，意指「台灣的蟬」。

張原謀表示，由於北埔蟬棲地主要為平原及海岸地區，若仍以「北埔蟬」做為俗名，易使人產生棲地為低地丘陵的聯想。因此宜稱為「台灣暗蟬」。