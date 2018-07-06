〈南部〉溢洪逾80小時 南化水庫流掉10天用水

2018-07-06

淤積嚴重 有效蓄水量減少四成以上

〔記者吳俊鋒／南化報導〕山區雨勢不斷，南化水庫被灌飽，在二日晚間到達滿水位，今年首度自然溢洪，直到昨夜仍持續中，累積已逾八十小時，流掉的水超過一千萬立方米，可供應十天的民生、產業用水，因為水庫淤積嚴重，容量變小、留不住水，各界直呼可惜；對此，自來水公司表示，上游陸挖與水中抽泥等持續進行，防淤隧道也全力興建，目前正研擬新的改善方案，擴大清淤能量。

半個月前，仍在第一階段限水的台南市，因連日來山區降雨水庫大進補，原本不到七成五的蓄水率迅速飆升，從本週一晚間六點半迄今，已經連續溢流三天以上。

南化水庫滿水位是一八○公尺，降雨期間，水位最高在一八○．四八公尺，每秒溢洪量達六十七立方米，溢洪道傾洩而下，經落水池再流入後堀溪。

水庫比以往更快到達滿水位的原因，主要是淤積造成容量銳減，沒雨導致乾旱，有雨的時候，水也留不住。

自來水公司第六區管理處長李丁來表示，南化水庫原設計容量約一．五億立方米，歷經颱風豪雨，尤其是卡玫基與莫拉克等，上游沖蝕的土壤被夾帶下來，淤積嚴重，有效蓄水量已減少四成以上，如何延長使用壽命，為當務之急。

擴大清淤 陸挖、抽泥、建防淤隧道

李丁來說，根據觀測、估算，受氣候變遷影響，南化水庫平均一年的自然淤積量約兩百六十五萬立方米，上游陸挖與水中抽泥等持續進行，防淤隧道也全力興建，目前正研擬新的改善方案，擴大清淤能量。

水利署南區水資源局副局長簡振源指出，南化水庫的防淤隧道，進度已達八成二，預計年底完工，啟用後，每年最高排砂量達七十二萬立方米，對於減淤很有助益。