〈南部〉芒果節邀泡湯 楠西推銅板價風味餐

2018-07-06

明天揭幕 風味餐限量600份

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕台南國際芒果節楠西場的產地活動，將於七日熱鬧揭幕，區公所就地取材，主打五菜一湯的風味餐，限量六百份，五十元銅板價就能享用，也結合轄內知名的龜丹溫泉共同行銷，讓民眾呷好料，又可以泡湯。

芒果外交 李孟諺赴日行銷

另外，台南市政府打「芒果外交」，昨日由代理市長李孟諺率隊啟程前往日本，除將前往茨城縣行銷台南芒果之外，亦就近拜會千葉縣、群馬縣、群馬縣涉川市等政府機關或議會，七日轉赴新加坡，參加由新加坡政府舉辦的世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）暨市長論壇，為台南的城市外交在國際發聲。

市府表示，台南的愛文芒果正值盛產，這項水果長期以來就廣受日本人喜愛，在市府團隊努力下，目前York Benimaru連鎖超市在全日本的二百一十四家分店，都可以輕鬆買到來自台南品質極佳的愛文芒果，另近年更提供「台灣下單︱日本取貨」芒果宅配服務，這些措施都將有助於台南芒果快速銷往日本市場，協助果農創造高經濟收益。

楠西公所昨天則為本週六登場的「溫情芒香～水果饗宴」舉辦造勢活動，區長李燿州表示，楠西的芒果栽種面積超過一千八百公頃，為全台南之最，目前正值採收期，公部門的協助推廣，刻不容緩，希望能透過活動雙向行銷在地產業與觀光。

今年活動首度移師龜丹當地的溫泉體驗池舉辦，購買風味餐將贈送免費泡腳券，當天的活動，除了風味餐品嚐的「水果饗宴」之外，還有趣味遊戲體驗的「鄉間同樂」與農特產園遊會的「楠西市集」，以及舞台表演穿插驚喜摸彩的「熱鬧一夏」等單元，內容豐富。

楠西區農會總幹事郭富文指出，頂級的外銷芒果，收購價最高達八十五元，農會迄今已協助出口近兩萬九千公斤，以日本為主，全力推廣在地優質產業。